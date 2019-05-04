Halit Çelenk Hukuk Ödülleri yarın törenle sahiplerine veriliyor

2019 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü'ne değer bulunan eserlere ödülleri yarın törenle veriliyor.

Halit Çelenk Hukuk Ödülü Seçici Kurulu'nun 2019'da ödüle layık bulduğu Kasım Akbaş'ın "Sınıf Mücadelesi ve Hukuk" adlı eseri ile Ezgi Nur Türkoğlu'nun "Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi – Türk Varlık Fonu" adlı esere ödülleri yarın törenle veriliyor.

Ödül törenci yarın (5 Mayıs 2019 Pazar) saat 17.00'de Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Saat 16.00'da Ankara Adliyesi'nden servis kaldırılacak.

Akademik Destek Ödülü bu yıl Yusuf Ziya Kınacı’ya ait "Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti" adlı teze verildi.

Seçici Kurul Özel Ödülü konuları itibari ile üç ayrı kitaba verildi. Söz konusu kitaplar Hüreyye Özdemir’e ait "Asker 'Hazır Ol' Deyince- 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür Ve Oto-Sansür", Ozan Özgür’e ait "Gecenin Kapıları" ve Şerafettin Kaya’ya ait "Diyarbakır’da İşkence" adlı kitaplar oldu.

Ödül töreni, Halit Çelenk’in aramızdan ayrılışının yıldönümü olan 5 Mayıs 2019’da Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Çelenk ailesi, Seçici Kurul üyeleri ile destekçi kuruluş Türkiye Barolar Birliği'nin de katılacağı törende Ruhi Su Dostlar Korosu da konser verecek.