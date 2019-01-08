Ege Üniversitesi AKP işgalinde: Önce cami, şimdi 'Millet Bahçesi'

Ege Üniversitesi Ormanı, AKP tarafından 'Millet Bahçesi' yapılacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cumartesi aday tanıtım toplantısındaki konuşmasında 'müjde' olarak verdiği bu haber dikkatlerden kaçtı. Dinci siyasetin 32 yıllık hayali olan 'Ege Üniversitesine cami' projesi geçen yıl gerçek olurken; AKP şimdi de 290 bin metrekarelik Ege Üniversitesi Ormanı'nı 'Millet Bahçesi'ne dönüştürme peşinde...

İzmir'de Bornova'nın oksijen kaynağı ve akciğerleri olan Ege Üniversitesi Ormanı, AKP'nin 'Millet Bahçesi' adlı projesine kurban edilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi AKP'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında İzmir için vaatlerde bulunurken, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde "Millet Bahçesi" yapacaklarını vurguladı ve "Ege Üniversitesi Bornova kampüs alanına 'Millet Bahçesi' için çalışmalara başladık. 290 bin metrekare alanda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Sözü edilen 290 bin metrekarelik alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir ziyaretlerinde masaya yatırılan ormanlık alan olduğu anlaşıldı.

ÜNİVERSİTE ORMANINI 'MİLLET BAHÇESİ' YAPACAKLAR

"Millet Bahçesi" yapılmak istenen 290 bin metrekarelik alan, Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü araştırmacılarınca da saptandığı gibi toplam yüzölçümü yaklaşık 545 bin metrekare olan Ege Üniversitesi Lojmanlar yerleşkesinde bulunuyor. Yerleşke içinde Ege Üniversitesi Konuk Evi, Güneş Enerjisi Enstitüsü ve personel lojman binaları ile fıstık çamı koruluğu ve zeytinlikleri içeren Ege Üniversitesi Ormanı yer alıyor. Yerleşkedeki 2 bin 200 metre uzunluğundaki yürüyüş parkuru, üniversite personelinin yanı sıra halka da açık olup yürüyüş, koşu ve bisiklet parkuru olarak haftanın her günü aktif olarak kullanılıyor.

Zaten halkın kullanımına açık olan bu alan, şimdi AKP tarafından "Millet Bahçesi" adı altında yeniden düzenlenmek isteniyor. Uydu fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, bu ormanlık alan, lojmanlar yerleşkesinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

290 dönümlük bu ormanlık alan, yüzölçümü 420 dönüm olan Kültürpark'ın yaklaşık dörtte üçü büyüklüğünde ve Bornova'nın akciğerlerinin önemli bir parçası.

TEPKİLER: 'MİLLET BAHÇESİ' ADI ALTINDA YAPILAŞMA KAÇINILMAZ OLACAK...

Ege Üniversitesi Ormanı'nın "Millet Bahçesi" olarak düzenlenmesine yönelik tepkiler sürüyor. soL'a konuşan öğrenciler ve bazı akademisyenler, "Kurulması planlanan 'Millet Bahçesi'nin içinde inşa edilecek açık ve kapalı tesisler, kafeteryalar, spor ve piknik alanları için son derece sık olan bu ormanlık arazide, yüzlerce ağacın kesilmesi ya da ormanın seyreltilmesi kaçınılmaz olacak. Bu da ormanlık alanın temiz çevre ve kentin havasına olan olumlu etkisinin yok edilmesi anlamına gelecek" dedi.

Asıl amacın AKP'ye ve yandaşlarına sağlanacak siyasi ve parasal rantın söz konusu olduğunu iddia eden akademisyenler, "Kentin akciğerlerinin önemli bir parçasının yok edilmesine izin verilemez" diye konuştu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI TEMMUZ'DA İNCELEMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Temmuz 2018'de Ege Üniversitesini ziyaretinde masaya yatırılan kampüs planları ve maketleri üzerinden, ranta elverişli boş araziler seçerek "Millet Bahçesi'ni önceden planlanmıştı.

REKTÖR İTİRAF ETTİ: KAMPÜSÜN DIŞINDAKİ KORULUK ALAN

Ege Üniversitesi Ormanı'nın "Millet Bahçesi" olarak düzenleneceğini, eski AKP Edirne milletvekili olan Rektör Necdet Budak da kısa bir açıklamayla adeta itiraf etti.

EÜ yerleşkesinin başka bir yere taşınmayacağına dair açıklama yapan Rektör Budak, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje alanı, kampüsün dışındaki koruluk alanların rehabilitasyonu ve vatandaşların kullanımına açılması projesidir. Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte projenin detayları bakanlığımız tarafından bilgilendirilecektir. Bunun dışında çıkabilecek söylentileri dikkate almamanızı rica ederim. Hafta içinde yapacağımız senato ve yönetim kurulu toplantısında konuyu gündeme getireceğim."

'EÜ KAMPÜSÜ TÜM YEŞİL ALANLARIYLA ZATEN HALKA AÇIK BİR REKREASYON ALANI'

Ege Üniversitesi yerleşkesinin zaten halkın kullanımına açık bir rekreasyon alanı olduğunu dile getiren öğrenciler, soL'a şunları anlattılar:

"Yaklaşık 550 dönümlük lojmanlar bölgesinin yarısını kaplayan (270 dönümden büyük) bu ormanlık alan, zaten halka açık. İsteyen çoluğu çocuğu ile gelip yürüyüş yapıyor, kafeteryada yiyip içebiliyor. Kaldı ki ana kampüs de zaten her türlü spor tesisiyle, kafeteryalarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, yeşil alanlarıyla halka açık... Çevrede bu işe elverişli sayısız kıraç bölge var. 'Millet Bahçesi' yapmak için onları neden düşünmezler de, EÜ Ormanı'na göz dikerler. Ege Üniversiteliler başta olmak üzere, İzmir halkı sessiz kalırsa sıra diğer zeytinliklere ve yeşil alanlara da gelecek. Üniversite yerleşkesi resmen ve alenen siyasete ve yandaşlara pazarlanıyor."

BİLİM NE DİYOR?

EÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı araştırmacıları Çiğdem Coşkun Hepcan ve Şerif Pekcan tarafından EÜ Ormanı’nın çevresel etkisi üzerine yapılan bilimsel araştırmanın sonuçları, bu ormanın ve içinde bulunduğu lojmanlar yerleşkesinin kentin temiz hava fabrikası gibi işlev gördüğünü ve mutlaka korunması gerektiğini gösteriyor.

Bu bilimsel araştırmanın sonuçları şöyle:

Yerleşkedeki geniş ve sık dokulu taç örtüsünün bir yılda toplam 324.47 ton zararlı kirleticinin atmosferden uzaklaştırılması ve yaşamları boyunca 8107.86 ton karbondioksit’in (CO2) depolanması yoluyla kente önemli ekolojik katkılar sağladığını göstermiştir.

Bu özellikleriyle özellikleriyle Lojmanlar Yerleşkesi hem kentsel açık yeşil alanların değerli bir bileşenidir, hem de nitelikleri itibarıyla ekosisteme olan olumlu katkısı açısından örnek bir yeşil alandır.

Bu nedenle yapılaşma baskısına karşı bitki dokusu ve açık-yeşil alan varlığıyla mutlaka hassasiyetle korunmalıdır.

GEÇEN YIL DA CAMİ İNŞA EDİLMİŞTİ, CAMİYE BİR PATRONUN ADI VERİLMİŞTİ

Ege Üniversitesi yerleşkesi, geçen yıl da inşa edilen camiyle gündeme gelmişti. Dinci siyasetin 32 yıllık hayali olan Ege Üniversitesi kampüsüne cami projesi gerçek olmuştu. İnşaatın sona yaklaşmasıyla birlikte Ege Üniversitesinin yeni siluetinde, minareleri ve kubbeleriyle bir cami de yer almıştı. Camiye, İzmirli bir patron olan MÜSİAD başkan yardımcısı Bilal Saygılı'nın adı verilmişti.