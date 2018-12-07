Dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu: Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu, iki fakültenin ismi değiştirildi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Söke Sağlık Yüksekokulu kapatıldı. Kurulan fakültelerden biri de Ege Üniversitesi bünyesindeki Birgivi İslami İlimler Fakültesi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fakülte ve yüksekokullara ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu, iki fakültenin ismi değiştirildi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Söke Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
Kurulan yeni fakülte ve yüksekokullar şunlar:
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde İletişim Fakültesi
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu
- Ege Üniversitesinde Birgivi İslami İlimler Fakültesi
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kerkük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Cerablus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kuruldu.
AD DEĞİŞİKLİKLERİ
Ayrıca Kapadokya Üniversitesindeki Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.