Dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu: Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu, iki fakültenin ismi değiştirildi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Söke Sağlık Yüksekokulu kapatıldı. Kurulan fakültelerden biri de Ege Üniversitesi bünyesindeki Birgivi İslami İlimler Fakültesi.

Haber Merkezi