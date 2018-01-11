AYM'nin kararı sonucu değiştirmedi: Tutukluluk hali devam edecek

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin 'hak ihlali' kararını dikkate almadı, Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay'ın tutukluluğu sürecek.

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını açıklamış; Günay, Altan ve Alpay hakkında "Hak ihlali" bulunduğuna hükmetmişti.

KARARIN GEREKÇESİ

Mahkeme tahliyeye ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Ahmet Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüşmüş, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetmişti. ''FETÖ'' üyeliğinden tutuklu yargılanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ve "ifade ve basın özgürlüklerinin" ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti.