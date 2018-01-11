AYM'den Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını açıkladı. Mahkeme Günay, Altan ve Alpay hakkında "Hak ihlali" bulunduğuna hükmetti. AYM kararıyla Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye yolu açıldı. Tutuklu bulunmayan Günay için bu yönde bir karar alınmadı.

AYM’nin iki isim hakkında verdiği kararın, Cumhuriyet davası başta olmak üzere tutuklu diğer gazeteciler için yol gösterici olması bekleniyor.

26 Aralık 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan Günay, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, ifade ve basın özgürlüğünün ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesinin ihlal edildiğini bildirmişti. Adalet Bakanlığı ise AYM’ye gönderdiği savunmada herhangi bir hak ihlali olmadığını öne sürmüştü. Günay’ın ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğini iddia eden bakanlık, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmesini istemişti.