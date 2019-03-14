AKP’li vekilin yeğeni cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

AKP Maraş Milletvekili İmran Kılıç’ın öz yeğeni S.T. hakkında üç ayrı cinsel saldırı suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savcı, S.T. hakkında 'cinsel saldırı girişimi, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun koyma' suçlarından iddianame hazırlamıştı.

AKP Maraş Milletvekili İmran Kılıç’ın öz yeğeni S:t: hakkında üç ayrı cinsel saldırı suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak sözü alan sanık S.T., şikayetçi A.Ç. ve ailesini kendisine komplo kurduğunu ve çıkar sağlamaya çalıştığını ileri sürdü. Mahkeme Başkanı, S.T.'ye emniyetteki ifadesiyle çeliştiğini söylemesi üzerine de “emniyette dediklerim karıştırıldı” iddiasında bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı habere göre, S.T.'nin ardından konuşan mağdur A.Ç., sanık S.T.'nin eve boş tüpü alma gerekçesiyle geldiğini anlattı. S.T.'den böyle bir şeyi beklemediğini ve eve girdikten sonra bir süre çocuklarını sevdiğini aktaran A.Ç., “Sonra bir anda beni çocuk odasına zorla götürdü. Bana saldırmaya başladı. Bir süre boğuştuk. Karşı durmaya çalıştım. Bana eğer kendisine karşı durmazsam bana istediğim her şeyi yapabileceğini söyledi. Ama ben sürekli kendisini uzaklaştırmaya çalışıyordum. Eşim gelince beni bıraktı. Sonra onlar boğuşmaya başladı. Onlar ayrıldıktan sonra bizi tehdit etti. Sanık bize iftira atıyor. Biz asla çıkarımız için böyle bir şeyi yapmayız” diye belirtti.

AVUKAT: MÜVEKKİLİM OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

A.Ç.’nin ardından söz alan avukat Keskin, müvekkilinin olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek, tedavi gördüğü hastaneden doktor raporunun istenmesini talep etti.

‘KOMPLO İDDİASI MÜMKÜN DEĞİL’

Avukat Bozkuş ise, yaşanan olayın Maraş’ın sosyolojik ve kültürel yapısına göre değerlendirildiğinde hiç kimsenin çıkar sağlama amacıyla böyle bir olayla gündeme gelmek istemeyeceğini kaydetti. Sanığın iddiası olan komplonun böyle bir yapı içerisinde mümkün olmayacağını vurgulayan Bozkuş, “Müvekkilim bu olaydan çok kötü etkilendi. Sanığın beyanları kültürel ve sosyolojik yapıya göre değerlendirilmelidir. Sanık yalan söylüyor. Bizim tanıklarımız da var” dedi.

‘NEDEN ÖLDÜRMEDİN?’

Bozkuş’un ardından söz alan sanık avukatı Cevdet Özdemir ise, mağdur A.Ç.’ye “Cinsel saldırıya uğradığınız anda neden bağırmadınız” sorusunu yöneltti. A.Ç.’nin eşi M.Ç.’ye de “Evde eşinize tecavüze kalkışan birisini neden öldürmediniz ya da yaralamadınız? Çünkü genelde böyle olur” gibi sorular sorarak, komplo kurulduğunu savundu.

A.Ç.’nin avukatı Bozkuş ise, Özdemir’in sorularına tepki göstererek, sorularının onur kırıcı olduğunu belirtti.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATLARININ KATILMASI TALEP EDİLDİ

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını veren savcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının katılma taleplerinin kabulünü ve Zahid Eğe ve Ahmet Eksan’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm taleplerin kabulüne ve bir sonra ki duruşmanın 17 Haziran’da görülmesine karar verdi.