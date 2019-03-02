AKP'li vekilin yeğeni hakkındaki cinsel saldırı iddiasına CİMER böyle yanıt verdi!

AKP'li vekilin yeğeninin cinsel saldırı girişimine bu yanıt verildi: 'Bu olayı boş verin, büyütülecek bir tarafı yok.'

Maraş’ta yaşayan A.Ç., 3 yılı aşkın süredir görüştükleri aile dostları AKP Maraş Milletvekili İmran Kılıç’ın yeğeni olan S.T.'nin 26 Kasım 2018 tarihinde cinsel saldırı girişimine uğradı. A.Ç., saldırı girişiminden üç gün sonra sırasıyla savcılığa, emniyete, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım hattı 183’e ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI, MAHKEME KABUL ETTİ

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, A.Ç. ve ailesinin ısrarlı girişimleri ve suç duyurusu üzerine Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı S.T. hakkında "Cinsel saldırı girişimi, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun koyma" suçlarından iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Maraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi 13 Mart 2019 tarihini ilk duruşma günü olarak belirledi. S.T.'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen A.Ç., “Bu şahıs ceza almazsa yarın başka bir kadına da bu tarz bir girişimde bulunur” dedi.

‘EŞİM GELİNCE KURTULDUM’

Üç yılı aşkın bir süredir S.T.'yi ve ailesini tanıdıklarını ve görüştüklerini belirten A.Ç., olayın yaşandığı gün S.T.'nin evlerine boş tüpü alma bahanesiyle geldiğini söyledi. O an hiç böyle bir şeyi beklemediğini aktaran A.Ç., S.T.'nin kendisini tehdit ederek cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu kaydetti.

‘BAŞKA BİR KADIN BENİM KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR’

Olaydan sonra S.T.'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini aktaran A.Ç., S.T.'nin dayısı olan AKP Milletvekili İmran Kılıç’a güvendiğini belirtti. Yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu dile getiren A.Ç., “Sonra bu adamın yıllar önce başka bir kadına da böyle bir girişimde bulunduğunu duyduk. Biz sonuna kadar olayın arkasındayız. Ben bu konuda tüm kadın örgütlerinden destek bekliyorum. Bu şahıs bugün ceza almaz ise, yarın başka kadınlara da bu tarz bir girişimde bulunabilir. Ben eşimin gelmesi sayesinde kurtuldum, ancak yarın başka bir kadın benim kadar şanslı olmayabilir” diye belirtti.

EMNİYET: ARAYA GİREN BİRİ ARACILIĞIYLA SERBEST BIRAKTIK

Yaşananlara karşı eşiyle birlikte mücadele eden M.Ç. de olay günü eşine ulaşamadığı için eve gittiğini ve saldırı girişimine şahit olduğunu aktardı. Üç gün sonra da savcılığa gittiklerini dile getiren M.Ç., "Daha sonra da karakola gidip ifade verdik. Biz ifade verince onu gözaltına aldılar. Bir gün sonra serbest bırakıldı. Neden bırakıldığını sorduğumuzda ise, araya giren bir aracı tarafından bırakıldığını söylediler. Aradan geçen birkaç ay içerisinde dosyada hiçbir ilerleme olmadı. Biz de arada bir baskı olup olmadığından şüphelendik. Çünkü dayısı AKP Maraş milletvekilidir. Savcılık bir türlü iddianameyi hazırlamıyordu.”

CİMER: BU OLAYIN BÜYÜTÜLECEK TARAFI YOK!

Olayla ilgili Maraş Valiliği'ne gittiğini, ancak kendisini Vali'yle görüştürmediklerini sözlerine ekleyen M.Ç., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardım hattı olan 183’ü arayarak durumu paylaştıklarını ve 183’te görevli birisinin gelip ifadelerini aldığını söyledi.

183’ün ifadelerini almasından bir gün sonra savcının kendisini tekrar çağırdığını paylaşan M.Ç., yaşananları şöyle anlattı: “Savcı bize ‘Davanızı mahkemeye sevk ettim ama mahkeme tutuksuz yargılama yapacak’ dedi. Sonra eşim CİMER’i aradı. Bu hat direkt valiliğe bağlıymış. Maraş Valiliği'ndeki yetkili eşime ‘Gelin sizinle bir görüşelim’ dedi. Biz beraber gittik, ancak ilk başta eşimle tek görüştü. Görüşmede eşime ‘Ben milletvekilinin başka bir yeğeniyle görüştüm. Bu yeğeni değilmiş. Akrabası bile değilmiş’ demiş. Sonrasında ben de girdim. Odaya girince de bana ‘Bu olayı boş verin. Yoldan geçen birisinin kafasına saksı düşmüş gibi düşünün. Çalışan kadınlar falan hep bu tarz olaylara maruz kalıyor. Bunun büyütülecek bir tarafı yok’ dedi. CİMER yetkilisi orada asıl yapması gereken protokolü uygulamadı. Şikayetimizi alacağı yere, bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.”

'GİTTİĞİM HER YERDE KAPININ SURATIMA KAPANMASINDAN BELLİ Kİ…’

Olayın üzerinden bir buçuk ay geçmesinden sonra savcının iddianameyi hazırladığını belirten M.Ç., “S.T.'nin milletvekili dayısının danışmanı beni arayıp ‘Biz bu olaya dahil olmayacağız’ dedi, ancak gittiğim her yerde kapının suratıma kapanması bu işe vekilin müdahil olduğu anlamına geliyor. Milletvekili bizzat kendisi ilgilenmemiştir. Ancak danışmanlarının parmağı var. Bu şahsın en ağır hapis cezası alması gerekiyor. Bizim amacımız bu kişi yarın başka kadınlara da böyle bir girişimlerde bulunmasın. Elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.