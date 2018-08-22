AKP'li vekil, imam kardeşini danışman yaparak TBMM'ye aldı

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, kardeşi Muhammet Kılıç’ı danışman sıfatı ile TBMM’ye aldı. İmam olan Muhammet Kılıç, Kahramanmaraş’ta görev yaptığı caminin lojmanını da boşaltmadı. Kılıç’ın yerine atanan ve görme engelli olan imam ise kirada oturmak zorunda kaldı.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, kardeşi Muhammet Kılıç’ı danışman sıfatı ile TBMM’ye aldı. İmam olan Muhammet Kılıç, Kahramanmaraş’ta görev yaptığı caminin lojmanını da boşaltmadı. Kılıç’ın yerine atanan ve görme engelli olan imam ise kirada oturmak zorunda kaldı.

ABİSİ AKP MİLLETVEKİLİ OLAN İMAM: LOJMANI BOŞALTMIYORUM

AKP'den milletvekili olan ağabeyi İmran Kılıç tarafından danışman yapılan imam Muhammet Kılıç, kadrosunun halen camide olduğunu savunarak, "Ben hiç bir kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” yanıtını verdi.

Abisi AKP milletvekili olan imam Muhammet Kılıç

'GÖRME ENGELLİ İMAM LOJMANSIZ KALDI'

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, "Bölge milletvekilimiz, kardeşini TBMM'ye danışman yapıyor. Bu etik değil. Ben bunu eleştirdim ve sosyal medya üzerinden hem partime hem de bana hakaret içerikli cevap verdiler. Bu kadar işsizimiz varken makam kullanarak birinci derece akrabaya iş sağlanıyor'' dedi.

Ateş, "Bununla da kalmıyor, Meclis'te çalışıyor ama Kahramanmaraş'taki lojmanı boşaltmıyor. Yeni atanan imamın ise gözleri görmüyor. Lojmana yerleşemediği için kirada oturmak zorunda kaldı. Bu adaletsizlik. Milletvekilliği gücüne güvenerek hak gaspı yapmak, zalimliğin de en büyüğüdür'' açıklaması yaptı.