Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt: Şiddetle kınıyoruz

Galatasaray, Başakşehir'in AKP'li Başkanı Göksel Gümüşdağ'a tepki gösteren bir açıklama yaparken, 'Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbolu ailesini, Yayıncı Kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in AKP'li Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray'a yönelik açıklamalarına kulüpten yanıt geldi.

"İkinci Başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir Futbol Kulübü Başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın bu açıklamaları üzerine alan bu zat, Federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz" denilen Galatasaray açıklamasında, "Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbolu ailesini, Yayıncı Kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullandı.

GÜMÜŞDAĞ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın şampiyonun belirlendiği ve Başakşehir'in şampiyon yapılmaya çalışıldığı yönündeki açıklamasına yanıt veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Dün Galatasaraylı yönetici için savcılığa başvuruda bulunduk. TFF'ye de başvurumuzu yaptık. Bir yöneticinin kameralar karşısında, yüz binlerin karşısında açık beyanı var. Görüntüler, belgeler elimizde, şampiyon belli ifadeleri var. Kimsenin ulaşamadığı belgeler ve ses kayıtlarına Galatasaraylı yönetici nasıl ulaşmıştır? Şiddet, tehdit, ifadelerin içinde her şey var. Başakşehir 4 yıldır ilk 4'te, Avrupa'nın en az gol yiyen takımı. Biz bunun altında kalmayız. Başakşehir Futbol Kulübünün emeğini yıpratmak kimsenin haddine değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayı acilen soruşturmasını talep ettik. Hepimizin arzusu adil bir yönetim. Eski sözler belgesiz, bilgisiz olmaz" demişti.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

2002 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Göksel Gümüşdağ, 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi aynı zamanda Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine ve Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliğine seçildi ve 31 Mart seçimleri sonrası bu görevi sona erdi.