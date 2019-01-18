İşte Başakşehir'in para kaynakları: 8 maddede iktidar ve sponsor gerçekleri

İktidarın kendilerine destek verdiği, transferleri de bu sayede yaptığı belirtilen Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu iddiaları reddetmiş, hiçbir destek almadıklarını ileri sürmüştü. İşte Gümüşdağ'ın yalanladığı Başakşehir gerçeği ve arkasındaki iktidar ve sponsor desteğinin ayrıntıları...

Süper Lig'de lider durumunda bulunan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün teknik direktörleri Abdullah Avcı ile sözleşme yeniledikleri törende, "Siyasetin sizi şampiyon yapmak istediği gibi bir söylenti var. Ayrıca, Arda Turan'ın transferinin de İstanbul Halk Ekmek'in sponsorluğunda yapıldığı söyleniyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verirken, iddiaların tamamına tepki gösterip yalanladı.

Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye Futbol Kulübü olarak yola çıkan, sonra AKP'nin "sembol" ilçelerinden Başakşehir olarak adını değiştiren takım, "iktidar" desteği olmadan kısa süre içinde yüzyıllık kulüpleri geride bırakmayı nasıl başardı? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi köklü kulüpler transfer yapmakta bile zorlanırken, Başakşehir milyonlarca euro ödeyerek Adebayor, Robinho, Arda Turan, Elia, Clichy ve daha birçok ismi kadrosuna katmayı nasıl becerdi? Milyonlarca taraftara sahip olan kulüpler taraftarlarının verdiği desteğe rağmen mali olarak çöküş yaşarken, neredeyse hiç taraftarı olmayan bir kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın söylediği gibi "iktidarın" desteği olmadan bu kadar sponsoru, parayı nereden buldu?

İşte sadece 8 maddede soruların yanıtları...

8 MADDEDE BAŞAKŞEHİR'İN ARKASINDAKİ İKTİDAR

1) Kulübün arkasında iktidarın olmadığını söyleyen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan başlayalım. 2002 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Göksel Gümüşdağ, 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi aynı zamanda Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine ve Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliğine seçildi ve halen bu görevi yürütüyor..

Gümüşdağ belediyenin Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da görevlerine devam ediyor.

Gümüşdağ aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın aile dostu olarak biliniyor.

2) Gümüşdağ'ın AKP'li kimliği takımın sponsor ve iktidar bağının da anahtarı aslında. Takımın resmi sitesinden de duyurduğu sponsorları şöyle: Deco-Vita, Medipol, 3. İstanbul, THY, Doğa, Ziraat Katılım, İntercity, Macron, Fakir, İntermega Güvenlik, Kalyon, Sırma, Turex, Nef, Vodafone, Sunny, Kiğılı, Denizbank, Burger King.

3) Başakşehir takımına adını da veren sponsor iktidar desteğinin de baş kanıtlarından biri: Medipol...

Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ortaklarından olduğu ileri sürülen Medipol Hastaneleri'nin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

4) Başakşehir'de yaptığı binlerce konutla adını duyuran Makro İnşaat, Başakşehir'in en büyük destekçilerinden. Geçtiğimiz yıl kulübün hem forma sponsoru hem de çok konuşulan Arda Turan transferinin sponsorlarından olan Makro İnşaat, yeni kurduğu "Decovita" adlı seramik firmasıyla Başakşehir'in yeni sponsorlarından da oldu. Makro İnşaat ve Decovita'nın sahibi Ercan Uyan, bir dönem Göksel Gümüşdağ gibi Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyeliğini yaparken, aynı zamanda AKP Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Başkanı.

5) Başakşehir'in dikkat çeken sponsorlarından bir diğeri ise Kalyon. AKP'nin İstanbul'daki proje takımı Başakşehir'e sponsor olan Kalyon, DSİ, İSKİ ve belediyelerden yüksek tutarlarda altyapı projesi alan bir firma olarak dikkat çekiyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyon’un 2017 cirosu 1 milyar doların üzerinde.

6) Başakşehir'in iktidar bağının en net örneklerinden biri de Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. Ersoy, Başakşehir'in önceki yönetim kurulunda yer alan ve kulübün basın sözcülüğü de yapan isimdi. Şimdi bakanlık görevinde bulunan Ersoy, kulübün sözcülüğü şimdilik "resmi" olarak bırakmış durumda.

7) Başakşehir'in forma sırt sponsoru olan "3. İstanbul" ise AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin "ASAF iş ortaklığıyla" birlikte hazırlığı konut projesinin adı.

Yani Başakşehir hem Büyükşehir'in hem de AKP'li belediyelerin desteğinden mahrum kalmıyor.

8) Arda Turan transferine Halk Ekmek'in de destek olduğu iddiaları basının gündemine gelmiş, Başakşehir bu iddiaları yalanlamıştı. Oysa kulüp yıllarca tüm altyapısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurmuş, transferleri Belediye ve bağlı kurumlarının desteğiyle yapmıştı. Belediye'nin "görünmez" eli desteğini hala devam ederken, görünür destekler de sürüyor. Belediye'nin kurucusu olduğu İGDAŞ, Başakşehir'in alt yaş takımlarının forma sponsorluğunu yapıyor.