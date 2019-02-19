Başakşehir'i eleştirmek de yasaklandı...

AKP'nin proje takımı Başakşehir, dün Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, maçın ardından hem hakem kararları hem de spor kanallarının sessizliği sosyal medyada tepki çekti.

Dün oynanan Antalyaspor- Başakşehir maçındaki hakem kararları ve bu kararların spor kanallarında konu edilmemesi tepki çekti.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında spor kanalları uzun uzun "hakem kararlarını" değerlendirirken, Başakşehir lehine birçok hatanın olduğu maçın konuşulmamasına taraftarlardan tepki geldi.

Geçtiğimiz sene Başakşehirli Arda Turan'a kırmızı kart gösteren hakeme bir sene boyunca Başakşehir maçı verilmemesinin hakem kararları üzerinde etkili olduğu belirtilirken, taraftarlar "#ProjeTakımıBaşakşehir" etiketiyle çok sayıda mesaj paylaştı.

MAÇ SONUNDA TEPKİ VARDI

Maç sonrası konuşan Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş, Başakşehir'in kollandığının belirtirken, "Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın penaltı pozisyonuna tekrar baktığımızda penaltı olduğunu gördük. VAR'a gitmeye tenezzül bile etmediler. Eğer VAR böyle tek taraflı olarak kullanılacaksa kaldırsınlar. Gerek yok" dedi.

HAKEM ATAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Hakverdi, Başakşehir'e ilişkin verdiği soru önergesinde, "Medipol Başakşehir futbol Kulübü’nün bir AKP projesi olarak desteklendiği ve bu durumun hakem atamaları ve kararlarına sirayet ettiği iddiası doğru mudur?" diye sormuştu.