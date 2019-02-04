Başakşehir'in, metronun, Kanal 7'nin mimarı kim? Erdoğan 'Ben kurdum' dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir programda 'Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor' derken, bu sözler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Erdoğan kulübü kendisinin kurduğunu iddia etse de bu sözler gerçeği yansıtmıyor.

AKP'nin proje takımı eleştirilerine konu olan, belediyenin ve iktidara yakın patronların sponsorluk desteğiyle gün geçtikçe güçlenen Başakşehir, yeni bir tartışmaya daha konu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TRT'de Başakşehir'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada iki tepkiyi beraberinde getirdi.

İlk tepki "iktidar destekli takım" eleştirilerinin bu açıklamayla daha da pekiştiği şeklinde olurken, ikinci tepki ise "takımı ben kurdum" sözlerine ilişkin oldu.

Başakşehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi kendisinin belediye başkanlığı döneminde değil, bir önceki belediye başkanı CHP'li Nurettin Sözen döneminde, 1990 yılında kuruldu.

Kulüp en güçlü dönemini ise AKP desteğiyle 2002'den sonra yaşadı.

Bu dönemde hem AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de AKP'ye yakın patronlar kulübe ciddi mali katkı sağlarken, iktidarın bu desteğinin hakemler ve federasyon üzerinde de baskı yarattığı ve alınan kararları etkilediği belirtiliyor.

METRO VE KANAL 7 DE SÖZEN DÖNEMİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ilk ben yaptım" çıkışlarına rağmen İstanbul Metrosu için de ilk adım Sözen döneminde atılmıştı. Sözen, metroya ilişkin, "Türkiye'nin ilk metrosunu biz yaptık. İktidarın elimizi kolumuzu bağlaması nedeniyle de İBB'nin kaynaklarını kullanarak yaptık. Taksim-Levent arasındaki 14 kilometrelik hattı planladık. Ben görevden ayrıldığımda 10 kilometresi tamamlanmıştı. 10 kilometrenin elektrifikasyon ve sinyalizasyon işleri ihale aşamasına gelmişti. İhaleyi yaptım fakat teklif zarflarını topladığımda tekrar başkan olmayacağım anlaşıldı. Teklif zarflarını mühürleyerek kasaya koydum, benden sonraki başkan açsın diye. Erdoğan zamanında açıldı zarflar. Siemens kazanmıştı onu iptal ettiler. İhaleyi şu anki damadı olan ailenin şirketi ile bir Fransız şirketine verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Yine Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yayına başlayan Kanal 7'nin de önceki adıyla (BRT) kurucusu Nurettin Sözen olmuştu.

Kanal 7, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait televizyon kanalının frekansından 1994’te yayına başlamıştı. BRT’nin frekansı ve teknik imkanları, Erdoğan’ın seçilmesiyle Kanal 7'yi kuran ekibe verilmişti.