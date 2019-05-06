Zehra Güner Karaoğlu: Örgütlü bir halkın neler yapacağını göstermemiz lazım

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zehra Güner Karaoğlu, YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi. YSK kararının Genel Oy Hakkı'nın gasbedilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Karaoğlu, yenilenecek oylamada adaylıktan çekilmesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

soL'a yaptağı değerlendirmesinde Zehra Güner Karaoğlu şöyle konuştu:

Öncelikle YSK kararını Genel Oy Hakkı'nın gasbı olarak değerlendiriyoruz. Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilip verilmeyeceğinin tartışıldığı günlerde, seçim sonuçlarının tanınmaması ihtimaliyle ilgili yaklaşımımızı açıklamıştık. Seçim sonuçları tanınmayıp, oylama yinelenirse aday çıkartmayacağımızı belirtmiştik. Partimizin açıklamasında da yer aldığı gibi hiç bir koşulda aday olmayacağım. YSK kararı iktidarın içinde sürüklendiği kriz atmosferini hafifletmeye yetmeyecektir.

Bizim öncelikli çağrımız etkili bir boykotun örgütlenmesi yönünde. Bunun başarılması elbette sadece bizim karar vermemize bağlı değil.

Örgütlü bir halkın neler yapabileceğini göstermemiz lazım.

Seçim çalışmalarımız süresince TKP'de örgütlenmeye çağrı yapmıştık. Bu çağrımızı yinelemek istiyorum. Başka çaremiz yok.