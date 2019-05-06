Medya TKP açıklamasına takla attırdı

TKP'nin YSK tarafından verilen iptal kararı üzerine yaptığı açıklama ses getirdi, CHP'ye yakın haber kanallarında "TKP, 23 Haziran'da İmamoğlu'nu destekleyecek" başlığı ile haberleştirildi. Öte yandan açıklamada 23 Haziran seçimlerinin gayrımeşru sayılması ve etkili bir boykotun örgütlenmesi öneriliyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin YSK tarafından verilen iptal kararı üzerine yaptığı açıklama geniş bir kesimde ses getirdi. YSK kararının Genel Oy Hakkı'nın gasbı anlamına geldiğini bu nedenle İmamoğlu'na ilişkin yaklaşımlarından bağımsız olarak, meşru seçim sonuçlarının tanınmamasına tepki göstereceklerini anlatan TKP açıklaması özellikle CHP'ye yakın haber kanallarında "TKP, 23 Haziran'da İmamoğlu'nu destekleyecek" başlığı ile haberleştirildi.

Öte yandan TKP açıklaması, iptal kararının ardından yapılacak yenileme seçiminin boykot edilmesi gerektiğini savunuyor, etkili bir boykotun örgütlenmesi çağrısı yaptıktan sonra, gelişmeleri takip edeceklerini anlatıyordu.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu durumu şöyle değerlendirdi: Açıklamamız son derece net. Biz bir siyasi partiyiz, "kişisel" bir karar vermiyoruz. Boykot doğru tavırdır derken, bunun yaygın bir örgütlenmeye denk düşmesi gerektiğini de biliyoruz. "Gelişmeleri izleyeceğiz" dedik ve "adayımızı çekiyoruz" kararını açıkladık. Bu kadar. "23 Haziran'da İmamoğlu'nu destekliyoruz" diye bir ifade yok, çünkü böyle bir karar almadık. 23 Haziran seçimlerini, meşru görmüyoruz. Meşru görmediğimiz bir seçimi boykot etmek için çağrı yapmamız doğaldır. Etkili bir boykotun bütün çabamıza rağmen örgütlenemeyeceğini anlarsak durumu yeniden değerlendiririz. O koşullarda sandığa gidip oy kullanmak, bir adayı desteklemek değil, siyasi iktidara hayır demek anlamına gelecektir. Ancak bunları konuşmak için çok erken.