TKP'den açıklama: Erdoğan kararını verdi, sıra halkta

Türkiye Komünist Partisi İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada YSK kararının Genel Oy Hakkı'nın gasbı anlamına geldiği söylenirken "Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır. YSK’nın kararının toplumda yarattığı tepkinin bir karamsarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidarın bu kararı gücün değil, zayıflığın işaretidir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin bir açıklama yayımladı.

"YSK kararı Genel Oy Hakkı'nın gasbıdır! Erdoğan kararını verdi, sıra halkta" başlıklı açıklama şöyle:

YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yolundaki kararı açıklandı.

Daha doğru bir ifade ile, Erdoğan’ın 31 Mart’ta tamamlanmış olan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararı YSK eliyle kesinleştirildi. Kararın kesin olması, onun hukuksuz ve mantıksız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Kimse aksini söyleyemez: Bu karar YSK’nın kararı değildir, Erdoğan’ın kararıdır.

Bir ayı aşan bir zamandır yaşanan da YSK’nın kararsızlığı değil Erdoğan’ın kararsızlığıdır.

Erdoğan’ın karar vermesinin ya da kararını kesinleştirmesinin bu kadar uzaması, derinleşen siyasi krizle ve ülkeyi keyfi bir biçimde yöneten Erdoğan’ın zayıf taraflarıyla ilgilidir.

Bu tabloda herkes yerini almıştır: İradesinden, kendi kendisini yönetmesinden söz edilen halk hariç.

Konunun ne halk iradesi ile ne de şeklen bile olsa demokratik seçimle ilgisi kalmamıştır.

Şimdi 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden sandıklar kurulacak. Doğrusu, YSK'yla siyasi iktidarı bu sandıkların önünde baş başa bırakmaktır.

Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu’nun meşru Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık. Bu gerçeği gölgeleyecek her yaklaşımın yanlış olacağını düşünüyoruz. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, siyasi iktidarın insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Genel Oy Hakkı’nı gasp etme girişimidir.

Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz.

Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz.

Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır.

Halkımızı, derinleşen ekonomik ve siyasal kriz ortamında örgütlenmeye, biricik seçenek olan TKP ile birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

YSK’nın kararının toplumda yarattığı tepkinin bir karamsarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidarın bu kararı gücün değil, zayıflığın işaretidir.

Unutmayalım, Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez!

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite