Binali Yıldırım: Bana verdiğiniz oylar başkasına yazıldı

31 Mart'ta yapılan seçimlerde kaybeden AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım katıldığı iftar yemeğinde 'Maalesef sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı' diye konuştu.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, kaybettiği 31 Mart seçimlerinde "oyların çalındığı" iddiasını sürdürüyor.

Yıldırım YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal gerekçesinde bulunmayan "oylar çalındı" iddiasını bu akşam katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada da yineledi.

Karaelmas Kuran Kursu tarafından düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı "Yenisahra 3. Roman İftarı"na katılan Yıldırım, "Maalesef sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı. Sandığa giren oy başka, sandıktan çıkan oy başka" dedi.

Yıldırım şunları kaydetti: "Dedim ki, ‘Bu yanlış, şu oyları yeniden sayalım. Böylece hak yerini bulsun ve yanlışlık düzeltilsin.’ CHP buna karşı çıktı. Niye karşı çıktı? Foyalar, kaybolan oylar, yanlışlar meydana çıkacaktı ve sonuç değişecekti. Sadece yüzde 10 sayıldı bizim aradaki fark yarıdan aşağı düştü. Geriye kalan yüzde 90 sayılsaydı seçimin sonucu değişip açık ara bizim lehimize olacaktı. Bunu bildikleri için şiddetle karşı çıktılar. Biz de sizlerin verdiği oya sahip çıkmak için YSK’ye müracaat ettik. YSK gerekli incelemeyi yaptı ve seçimlere şaibe, yolsuzluk karıştığına karar verdi."

Kendisini dinleyen Roman yurttaşlara seslenen Yıldırım "23 Haziran'da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. İmar, sağlık, ulaşım gibi sorunlarınızı çözmek bizim işimiz" diye konuştu.

