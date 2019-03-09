Avrasya anket sonucunu açıkladı: İstanbul'da durum değişti

Avrasya Araştırma Şirketi'nin sosyal medya üzerinden açıkladığı son seçim anketinde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 9 ilde İyi Parti ile CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın önde olduğu görülüyor.

Avrasya Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Aydın, Hatay, Denizli ve Mersin illerini kapsayan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anket sonuçlarını sosyal medya hesabından duyuran Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara’da da Mansur Yavaş’ın önde göründüğünü ifade etti.

Anket sonuçlarında İstanbul ve Ankara'ya ilişkin açıklanan oranlar şu şekilde:

İstanbul: Binali Yıldırım 48,5; Ekrem İmamoğlu 50,1; Diğer Adaylar 1,4 (HDP Aday çıkarmadığı halde yine de 0,7 oranında HDP diyen seçmenler değerlendirme dışı bırakılmıştır).

Ankara: Mansur Yavaş 51,60; Mehmet Özhaseki 45,60; Diğer Adaylar 2,80 (HDP seçime katılmadığı halde yine de HDP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenler 0,4 oranındadır ve değerlendirme dışı tutulmuşlardır)

Anket sonuçlarına göre, İyi Parti ile CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın, Bursa haricinde, 9 ilde seçimleri kazanacağı öngörülüyor.

İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli ve Adana’da gibi illerde sonuçlar dikkat çekerken Özkiraz, "Araştırmaların hata payı 1,95 ile 2,5 arasında değişiklik göstermektedir. 28 Mart tarihinde tüm iller ile ilgili araştırma sonuçlarını bu sayfadan paylaşacağız" şeklinde belirtti.

Euronews'un derlediği verilere göre Avrasya Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçları:

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz daha önce katıldığı bir televizyon programında yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını, sonuç olarak önemli bazı illerde yine CHP’nin çıktığını söylemişti.