Anket şirketi sahibi: Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor, AKP için çok tatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Anketlere güvenmiyorum' açıklamasının ardından konuşan Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 'Anketler AKP için çok tatsız geliyor. Bir yerde anket yaptırıyoruz. Birçok yerde sahaya iki ekip gönderiyoruz. Birbirinin sağlamasını yapsınlar diye. Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor' dedi.

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Halk TV’de seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin "Bazı illerden öyle sonuçlar geliyor ki anketörler bizi mi yanıltıyor diye tekrar yaptırdık. Yine aynı sonuçlar geldi" açıklaması ve Erdoğan'ın "Ben çok açık net bir şey söyleyeyim, bu anketler vesaire bunlara pek güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük bir tanesi belki yakın tutturuyor. Çoğu açık ara kaybetti tutturamadı" sözleri sonrası konuşan Özkiraz, "Anketler AKP için çok tatsız geliyor" dedi.

"Geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bir röportajı vardı. ‘Bazı illerden öyle sonuçlar geliyor ki anketörler bizi mi yanıltıyor diye tekrar yaptırdık. Yine aynı sonuçlar geldi.' Hakikaten bizim de başımıza çok geldi son dönemde. Bir yerde anket yaptırıyoruz. Birçok yerde sahaya iki ekip gönderiyoruz. Birbirinin sağlamasını yapsınlar diye. Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor" diyen Özkiraz, "Bursa'da CHP'nin önde olduğu sonuçlar geliyor. İstanbul'da CHP'nin önde olduğu sonuçlar geliyor ve CHP'nin elinde olan illerde farkın daha çok açıldığına dair sonuçlar geliyor" ifadelerini kullandı.