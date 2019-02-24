Yandaş anket şirketinden Maçoğlu çıkışı

Oldukça kalabalıklaşmış seçim anketleri piyasasının yandaş şirketlerinden EMAX, Sputnik'te haber olmayı başardı. Anket yaptığı 5 ilden 4'ünü AKP'nin farkla kazandığını duyuran EMAX'ın beşinci ili Tunceli'ydi. Pek çok haber sitesine de Tunceli (Dersim) anketi ile konu oldu.

Bugün internet sitelerine yeni bir anket haberi düştü. "EMAX Araşırma şirketi 5 ilde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı." Bugün sabah saatlerinde haberler.com, internethaber.com gibi haber sitelerinin ardından Akit'te yayınlanan haberdeki ilk çarpıcı öge EMAX'ın kendisi.

EMAX, AKP'ye yaranma konusunda fazla ileri gitmiş Malatya merkezli bir anket araştırma şirketi. 2014 yerel seçimlerinden 6 ay önce yaptığı ankette, AKP'nin Hatay'ı yüzde 50.4 ile aldığını göstermişti, CHP Mart ayında yapılan seçimlerde yüzde 41.2 ile belediye başkanlığını aldı. Aynı ankette Aydın'da yüzde 34.7 aldığını gördükleri CHP yüzde 43.8 ile birinci parti oldu. Van'da AKP için yüzde 48, BDP için 34'ü uygun görmüşlerdi. BDP Van'ı yüzde 53 ile aldı. Son yaptıkları ankete itibar edenlere facebook'ta "Ulusal medyamıza teşekkürler" diyerek teşekkür eden EMAX yapılan haberlerin ekran görüntülerini de paylaştı.

EMAX'ın anketinin değil ama EMAX'a gösterilen itibarın bir haber değeri olduğu söylenebilir. Anketin yapıldığı 5 ilden 4'ünde seçimin galibinin AKP olduğu görülüyor. EMAX'ın yandaşlığı bu illerde AKP'nin oy oranını şişirmesiyle kendini göstermiyor. Zira bu dört il Elazığ, Malatya, Bingöl ve Adıyaman. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP'nin yüksek oy aldığı iller arasında bunlar. EMAX'ın bu illeri seçip, "AKP fark attı" türü bir haber yaptırmayı tercih ettiği anlaşılıyor.

Öte yandan EMAX anketine bir de Dersim eki yapıyor: Anketteki beşinci il Tunceli! Başlığın ilk kez hangi haber sitesi tarafından kullanıldığı haber hazırlandığı sırada kesinleşmemişti ancak birden çok sitenin aynı şekilde alıp kullandığı haber başlığı şöyle: Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı.

Haberde ankete katılanların yüzde 21.0'inin Maçoğlu'na, yüzde 32.8'ininse HDP'nin adaylarına (eş adaylar) oy vereceğini söylediği bildiriliyor. Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.5!

Yandaş anket şirketinin, AKP'nin yüzde 50'nin altına hiç inmediği 4 ilde, AKP'nin kazandığını duyurarak verdiği hizmet, Dersim'de yapıldığı söylenen anketi, "HDP, komünist Maçoğlu'na fark atı" sonucuyla duyuran haber siteleri tarafından tamamlandı.

SPUTNİK EMAX'IN BAŞLIĞINI KULLANMADI

Şaşkınlık uyandıran gelişme ise Sputnik haber sitesinin söz konusu anket haberini Akit'ten yaklaşık 7 saat sonra olduğu gibi yayınlarken, önce gerici sitelerle aynı başlıkla verdi. Başlık bir süre sonra düzeltilerek daha soğukkanlı bir ifadeyle değiştirildi: Tunceli anketinde HDP adayları, 'Komünist başkan' Maçoğlu'ndan 10 puan önde.

Öte yandan anketle ilgili başlığa da yansıyan bir başka ilginç nokta var: Yerel seçimlerde partiler "eş başkanlığı" benimseseler dahi tek aday gösterebiliyorlar. Partilerin seçim kurullarına bildirdiği adayları veri alan bir anketin, görüşme yapılan kişilere daha detaylı bir anlatımda bulunsa dahi verileri toplarken adaylardan değil adaydan söz etmesi bekleniyor. EMAX'ın Tunceli'de farklı bir duyarlılık göstermesini takdir etmekse bize düşmüyor.