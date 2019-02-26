Erdoğan'ın 'güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklama

31 Mart seçimleri öncesi yapılan anketlere güvenmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket şirketlerinden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlere güvenmediğini dile getirmesi sonrası anket firmalarından açıklamalar geldi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, ORC Araştırma şirketinin sahibi Murat Pösteki, “Bu genelleme yapılacak bir konu değil. Kendi araştırma firmaları için söylemiş olabilir” dedi. Pösteki, “AKP kanadında son dönemlerde yapılan anket sonuçlarından memnuniyetsizlikler var. Örneğin, Türkiye’de anket firmalarının ortak olarak söylediği bir şey varsa o da Mansur Yavaş’ın önde olması. Bir iki firma dışında birçoğu hemfikir” diye konuştu. ANAR’ın sahibi İbrahim Uslu da Erdoğan’ın sözlerine karşılık “Bu açıklama sektöre yapılan bir haksızlık” ifadelerini kullandı.

Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ise Erdoğan’ın sözlerine üstü kapalı olarak destek verdi. Gezici, “İktidar ve muhalefet kanadına yakın anket firmaları son beş yıldır tutarsızlıklar gösteriyor” dedi. GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da “Bizler işimizi yapıyoruz. Siyasilerin söyledikleri kendi içinde tutarlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ise yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını sonuç olarak önemli bazı illerde yine CHP’nin çıktığını söyledi.