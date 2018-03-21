Milliyet emekçilerinden Doğan Medya emekçilerine içerden bilgi notu

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışının duyulmasının ardından, yıllardır Erdoğan Demirören'in patronu olduğu Milliyet bünyesinde çalışan emekçiler bir bilgi notu hazırladı. İlginç bilgiler içeren notta, Demirören Grubu'nda nasıl "gazetecilik" yapıldığı, gazeteciliğin ne hale geldiği tane tane anlatıldı.

Haber Merkezi