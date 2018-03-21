Milliyet emekçilerinden Doğan Medya emekçilerine içerden bilgi notu

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışının duyulmasının ardından, yıllardır Erdoğan Demirören'in patronu olduğu Milliyet bünyesinde çalışan emekçiler bir bilgi notu hazırladı. İlginç bilgiler içeren notta, Demirören Grubu'nda nasıl "gazetecilik" yapıldığı, gazeteciliğin ne hale geldiği tane tane anlatıldı.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışının duyulmasının ardından, yıllardır Erdoğan Demirören'in patronu olduğu Milliyet bünyesinde çalışan emekçiler bir bilgi notu hazırladı.
İlginç bilgiler içeren notta, Demirören Grubu'nda nasıl "gazetecilik" yapıldığı, gazeteciliğin ne hale geldiği tane tane anlatıldı.
Bilgi notunda, Demirören'in Milliyet Grubu'nda her gün tekrarlanan "Hükümeti övün", "Zenginlerle ilgili kötü haberleri almayın", "AA veya Sabah gazetesinin kullanmadığı haberi kullanmayın" talimatları hatırlatıldı.
İŞTE ELDEN ELE DOLAŞAN O NOT
İşte öğleden sonra iki medya grubunun emekçileri arasında hızla yayılan metin:
- Doğan Medya'nın satılmasını gelin bir de Demirören Medya'da çalışan birinden dinleyin. Bakalım hâlâ sevinecek misiniz?
- Hürriyet'le Milliyet bu zamana kadar en dişli iki rakipti. Birbirlerinin özel haberlerini dahi kullanmazlar. Biri tepeye bir haber çekerse, diğeri de çekerdi. Hürriyet bu konuda daha kaliteli tabii ki. Muhabirleri ve özel haberleri kök söktüren cinsten. Çünkü haber kovalıyorlardı.
- Milliyet Demirören'e satıldığından beri Milliyet'te bu bitti. Bütün iyi yazarlar kovuldu ya da Hürriyet'e transfer oldu. Buna gazete yönetmeni Fikret Bila ve dijital sorumlusu Ercüment İşleyen de dahildir. Milliyet'in ise şu an yönetici kadrosu tam bir skandal. Habercilik bilmeyen ama yalakalığı seven ne kadar adam varsa müdür oldu. Milliyet okuyucusu bunu ne zaman fark eder bilemem.
- Gelelim çalışanlara. İki yıldır zam yapılmıyor ve şu an çalışanların yüzde 80'i kovulmak istiyor. Kıdem tazminatı almak için. "Kovmayız" diyorlar. Çünkü yerine alacakları adama daha fazla para vermek durumundalar.
- "Hükümeti övün", "Zenginlerle ilgili kötü haberleri almayın", "AA veya Sabah gazetesinin kullanmadığı haberi kullanmayın" lafları günde yüz kere tekrar ediliyordur. Bir-iki tane yönetimle arası iyi olan insan dışında kimseyi taktıkları da yok zaten. Malumunuz o da güzel yalakalık yapanların yükselmesiyle sonlanıyor. Gazetecilik diplomaları ve eğitim geçmişleri bile olmayabilir o derece.
- Şimdi o yüzden Hürriyet'te de kadro değişiklikleri bekleniyor. Yani tek bir ağızdan haber yapılacak, farklı yazı puntolarıyla okuyacaksanız sadece. PKK'nin imha edilen mallarındaki tüp fotoğraflarını bile göremeyeceksiniz. Açın bakın Milliyet'e bir tane tüp görseli yoktur. Zamlar kimsenin görmediği yerden verilir ya da hiç verilmez ama hükümetin vereceği iddia edilen zam veya teşvikler beş ay tepeden görülür.
- TFF'nin açıklamaları Erdoğan fotoğraflarıyla verilecek. Ve aynı haberler aynı bakış açısıyla tek bir ağızdan çıkacak.
- İçerideki gazetecilerin durumu daha vahim. Hem zam alamayacaklar hem de daha iyi bir yerde çalışma hayalleri bitmiş olacak. İçeride Doğan'ın alınmasına sevinen de var sevinmeyen de. Basın 1955'lerden sonra verdiği zorlu sınavı bir daha verecek. Kazanan Türkiye olacak gibi durmuyor.