Doğan Medya'nın ne kadara satıldığı belli oldu

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi. Hürriyet'ten bazı yetkililer, yalanlamadıkları satışın akşam saatlerinde KAP'a bildirileceğini belirttiler. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1,2 milyar dolar...

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi. Hürriyet'ten bazı yetkililer, yalanlamadıkları satışın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirileceğini belirttiler.

İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1,2 milyar dolar...

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu’nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding onursal başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı.

ARKASINDA KİM VAR?

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.