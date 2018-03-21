Doğan Medya'yı satın alan kişiyi hatırlıyor musunuz?

Doğan Medya Grubu'nu satın aldığı ileri sürülen Erdoğan Demirören, İmralı tutanakları haberi yüzünden geçmişte Erdoğan'dan azar işitmiş, ağlamıştı.

Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk'ün de aralarında bulunduğu Doğan Medya kurumlarını satın aldığı ileri sürülen Erdoğan Demirören, Türkiye gündemine ilk olarak Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin sızdırılmasıyla girmişti.

Bu konuşmada dönemin Başbakanı Erdoğan, İmralı görüşmeleriyle ilgili haberi hazırlayan gazetecilere ve gazete yöneticisi Derya Sazak'a yönelik sert sözler sarf ediyor, Erdoğan'ın sert sözleri karşısında özür dileyen Erdoğan Demirören, ağlıyordu.

ERDOĞAN HEM AĞLATMIŞ HEM GÜLDÜRMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir haber nedeniyle ağlattığı Demirören'i iktidarı boyunca sürekli destekledi.

Milangaz, MOil ve Total ve Türkpetrol'ün sahibi olan Demirören, Erdoğan iktidarında servetine servet katarak bolca gülmeyi de başardı...

Demirörenleri anlatan arşiv haberimiz: