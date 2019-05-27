Gazeteci Önkibar'a saldıranlar serbest bırakıldı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci ve yazar Sabahattin Önkibar'a önceki gün evinin yakınlarında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önkibar'ı darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sabahattin Önkibar, Odatv'ye yaptığı açıklamada kendisine saldıranların serbest bırakılmasına şaşırmadığını söyledi.

ÖNKİBAR: DURMAK YOK VURMAYA DEVAM MI DENİYOR?

Önkibar "Yargı şahsıma saldıran kopilleri serbest bıraktı. Şaşırmadım, niye mi? Benzer kararları, Sayın Kılıçdaroğlu’na karşı girişilen aleni linç olayı ile sevgili Yavuz Selim Demirağ’a yapılan kahpe saldırılarda gördük de ondan. Söyleyin, yargının bu kararları bu tür saldırıları teşvik etmek değil mi? Ne yani 'Durmak yok, vurmaya devam' mı deniliyor? İşte 2019 Türkiye’sinin hal-i pür melalı" dedi.

