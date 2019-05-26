Sabahattin Önkibar’a saldırının zanlıları yakalandı

Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıran 3 kişi ile bu kişilere araç kiralayan 1 kişi Ankara Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, evinin önünde önünü kesen iki ayrı araçtan inen üç kişi tarafından darp edilmişti.

Kendisini takip eden araçlardan birinin plakasını alan Önkibar, saldırganlardan şikayetçi olmuştu.

ZANLILAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, Önkibar'ı darp eden üç kişi ile bu kişilere araç kiralayan ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.

Sözcü'nün haberine göre polis, 4 şüpheliyi gözaltına alarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.