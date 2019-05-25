Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar Ankara'da evinin yakınlarında üç kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. Önkibar üç kişi tarafından yere düşürülerek tekmelendiğini aktararak 'Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum. Bunu kimin ve kimlerin yaptırdığını biliyorum' dedi.

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar, Ankara'da evinin yakınlarında üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Odatv yazarı Önkibar Ankara'da evinin yakınlarında önünü kesen iki araçtan inen üç kişi tarafından saldırıya uğradı.

Odatv'deki habere göre hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önkibar'ın 10 günlük iş göremez raporu aldığı ve saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Saldırganların kullandığı araçlardan birinin tespit edildiği ifade edildi.

ÖNKİBAR: KİMİN VE KİMLERİN YAPTIRDIĞINI BİLİYORUM

Saldırının ardından Halk TV'ye konuşan Önkibar, böyle bir saldırıyı Bahçeli açıklamalarının ardından beklediğini söyledi.

Önkibar "Çete mensupları -eşofman vardı üzerimde- markete doğru giderken 3 kişi saldırdı. Ama hazırdım. Bunların işi sokağa döktüğünü anladım. Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum. Bana vurdular yere düştüm tekmelemeye başladılar. Esnaf geldi müdahale etti. İki tane arabaları vardı bindiler ve kaçtılar" dedi.

Önkibar "Ben çok dikkat ediyordum. Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. O çeteleri tutana kafa tutuyorum. Onlardan hesap soracağım. Hemen polise bildirdik. Şikayette de bulunduk. Yarın raporu da karakola ya da adliyeye bildireceğim. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme" diye konuştu.

