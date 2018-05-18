Erdoğan'dan azar yediği için ağlayan Demirören, Hürriyet'in 'yeni tavrını' açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda azarlayarak ağlattığı Erdoğan Demirören, yeni gazetesi Hürriyet'e 'merhaba' diyen bir yazı kaleme aldı. Demirören, 'Siyaseti dizayn etmeyi bırakması gereken medya günümüz gençliğini gelecek kuşaklara hazırlamalı ve bilgi ile donatmalıdır... Tavır gazeteciliğinin sona erdiği bir dünyada artık medya bilgi dağıtımının ve paylaşımının kaleleri olmak zorundadır' dedi.

Milliyet gazetesinde yayımlanan İmralı görüşmeleri haberi nedeniyle Erdoğan'dan azar işiten, bu haber nedeniyle gazetecileri kovan Erdoğan Demirören, yeni gazetesi Hürriyet'in tavrını bugün kaleme aldığı yazıyla duyurdu. "Siyaseti dizayn etmeyi bırakması gereken medya günümüz gençliğini gelecek kuşaklara hazırlamalı ve bilgi ile donatmalıdır..." diyen Demirören, "Tavır gazeteciliğinin sona erdiği bir dünyada artık medya bilgi dağıtımının ve paylaşımının kaleleri olmak zorundadır. Yıkıcılıktan uzak yapıcı eleştirel bakışına dönmelidir" ifadelerini kullandı. Tarafsızlık sözü veren Demirören'in Milliyet ve Vatan'da olduğu gibi AKP karşıtlarına karşı geniş bir tasfiye hareketine girişmesi bekleniyor. İLGİLİ HABER Erdoğan hem ağlatıyor hem güldürüyor: Demirören Türk Petrol'ün yeni sahibi oldu