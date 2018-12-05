VİDEO | Haklarını arayan TOKİ işçilerini polis böyle gözaltına aldı

Ankara Mamak'ta Gülseren mahallesi TOKİ şantiyesinde iki aydır maaşlarını alamayan işçiler haklarını aramak için eylem yaptı. Polisin saldırısına uğrayan işçilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Mamak'ta Gülseren mahallesi TOKİ şantiyesinde çalışan ve iki yıldır maaşları ödenmeyen inşaat işçileri, haklarını aramaya devam ediyor.

Önceki gün TOKİ Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan, polisin TOKİ yetkilileriyle görüştürme sözünü yerine getirmemesi üzerine, dün Meclis'te grubu olan partilerin milletvekilleriyle görüşmeye giden işçiler, dönüşte şantiye önüne karşılarında polis ekipleri ve TOMA'yla karşılaştı. Polis, işçilere ve destek için orada bulunanlara saldırdı.

Polisin saldırısı sırasında 10 işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürüldü. İşçiler haklarını alana dek mücadelede kararlı olduklarını vurguladılar.

Haklarını arayan işçilerin gözaltına alınması kameralara şöyle yansıdı: