Ankara'da direnişteki TOKİ işçilerine gözaltı

TOKİ inşaatında çalışan ve yaklaşık 2 yıldır maaşını alamadıkları için eylemde olan 15 işçinin çadırı polisler tarafından basıldı. Çadırda bulunan 7 işçi gözaltına alındı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), Ankara Mamak’taki bin 312 konutluk projesinde çalışan 15 işçi yaklaşık 2 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatın önünde 7 gündür eylemdeydi. Eylemde olan işçilerin kurduğu çadır gece saatlerinde polisler tarafından basıldı. İşçilerin eylemlerini sonlandırmaları istenirken, kabul etmeyen 3 işçi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, işçilerin gözaltına alınması sonrasında alana gelen 4 işçi de duruma tepki gösterirken, onlar da gözaltına alındı.

Polisin, işçilerin çadırını dağıttığı öğrenilirken, gözaltına alınan işçilerin hangi karakola götürüldüğü hakkında bilgi edinilemedi. Gözaltına alınan 3 işçinin isimlerinin Ömer, Kerem ve Ozan olduğu öğrenildi.