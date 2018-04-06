TKP'den Ataşehir Belediyesi açıklaması: Boyun eğmeyenler kazanıyor

Ataşehir Belediyesi’ndeki taşeron işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlanarak 107 kişi işlerine geri döneceği öğrenildi. TKP'den konuya ilişkin açıklama geldi...

Ataşehir Belediyesi’nde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname gerekçe gösterilerek yerel yönetim ve merkezi idarelerde çalışan taşeron işçilerine yapılan “Güvenlik Soruşturması” kapsamında işlerine son verilmişti.

İşçilerin direnişi kazanımla sonuçlanırken 107 kişinin işlerine geri döneceği öğrenildi.

TKP'den yapılan açıklamada, ''Onlarca kurumda binlerce taşeron işçisi ise işten atılmış ya da güvenlik soruşturması sonucunda işten atılma riskiyle karşı karşıya. Türkiye Komünist Partisi günlerdir Türkiye'nin dört bir yerinde taşeron işçilerine 'boyun eğmeyin, haklarınıza sahip çıkın, çünkü yalnız değilsiniz' çağrısı yapıyor'' ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Boyun eğmeyenler kazanıyor"

AKP'nin taşeron işçisine kadro yalanı, kurumlarda tam bir işçi kıyımına dönüşmüş, özellikle belediye yönetimleri de bu kıyımı fırsata çevirmeye başlamışken iyi haber bir belediyeden geldi. Ataşehir Belediyesi, güvenlik soruşturması bahanesiyle işlerine son verdiği ve üç gündür belediye önünde direnen 107 taşeron işçisini yeniden işbaşı yaptıracağını açıklamak zorunda kaldı.

Onlarca kurumda binlerce taşeron işçisi ise işten atılmış ya da güvenlik soruşturması sonucunda işten atılma riskiyle karşı karşıya. Türkiye Komünist Partisi günlerdir Türkiye'nin dört bir yerinde taşeron işçilerine "boyun eğmeyin, haklarınıza sahip çıkın, çünkü yalnız değilsiniz" çağrısı yapıyor. Bu hukuksuzluğa karşı taşeron işçilerinin birlikte hareket etmelerini örgütlemeye çalışıyor. Boynunu büküp, kaderine razı olanlar belki bir daha iş bulamayacak. Ama direnenler, birlikte tutum alanlar yani boyun eğmeyenler kazanacak.

Şimdi çağrımızı yeniliyoruz: "Sınavlardan sonra hakkınızda yapılan istihbari nitelikte güvenlik soruşturmaları usulsüzdür. Kanunda öngörülmeyen belgelerin imzalanmasının istenmesi usulsüzdür. Bu adaletsiz siyasi operasyona karşı haklarınızı bilin, kullanın ve boyun eğmeyin. Dayanışmamız iş yerlerinizde sizin yanınızdadır.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite