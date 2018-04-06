Ataşehir Belediyesi'nde işçiler kazandı!

Ataşehir Belediyesi’ndeki taşeron işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı, 107 kişi işlerine geri dönüyor.

Ataşehir Belediyesi’nde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname gerekçe gösterilerek yerel yönetim ve merkezi idarelerde çalışan taşeron işçilerine yapılan “Güvenlik Soruşturması” kapsamında işlerine son verilmişti. İşçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı.

Ataşehir Belediyesi’nde işlerine geçtiğimiz Pazartesi günü son verilen işçilerin oluşturduğu komisyon ve belediye yetkilerinin bugün gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamaya göre “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten atılan 107 işçisi işlerine geri döndü.

Pazartesi sabahı Ataşehir Belediyesi önünde tekrar toplanacak olan taşeron firma çalışanı işçiler ellerine resmi bir belge ulaşana kadar belediye önündeki bekleyişlerine devam edecekler.

Sürecin en başında yine aynı gerekçeyle işlerine son verilen işçilerin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu işçilerle ilgili bir komisyon kurulduğu ve geri alımlarıyla ilgili Belediye yetkilileriyle görüşüleceği öğrenildi.