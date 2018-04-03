Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçileri ayakta: İşimizi geri istiyoruz!

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde dün işten çıkarılan 120 taşeron işçisi, bugün belediye yönetimiyle görüştü. Kendilerine işten çıkarılmaları konusunda tatmin edici bir açıklama yapılmayan işçiler, Tespit Komisyonu'na itiraz dilekçesi verdi. 120 taşeron işçisinin dışında 420 işçinin daha işine son verileceği konuşuluyor.

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde çalışan 120 taşeron işçisinin dün herhangi bir neden göstermeksizin işine son verilmesinin yankıları sürüyor. İşten çıkarılan taşeron işçilerine verilen verilen tebliğde, "Çıkarılan son KHK'ler ışığında valiliğin kendilerine yolladıkları güvenlik soruşturması sonucunda hizmetiniz sona ermiştir" denildi.

İŞÇİLERİ OYALADILAR, SIKIŞINCA KAÇTILAR

Aylar önce bir güvenlik soruşturması geçiren, daha sonra sınava giren ve sınavı da geçen işçiler, kadro beklerken işsiz kaldılar. Belediyede dün yaşanan gerginliği ardından işçiler bugün 10.00'da toplantıya çağrıldı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları Abdullah Der, Sadık Kayhan, Hüseyin Hisman ve Hukuk İşleri Müdürü Mahmut Opuz katıldı. Toplantıda, kararda kendi imzaları olmasına rağmen "Bizim de şoförlerimiz atıldı", "Sizi tekrar işe alacağız" gibi sözler veren ancak sorulara yanıt vermeyen başkan yardımcıları, işten atılan işçileri oyaladı. İşçilerin sorularına tatmin edici yanıtlar veremeyen başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak seçim toplantısını bahane ederek salonda ayrıldılar.

Toplantıda hakkını arayan işçiler, "Valiliğin güvenlik soruşturması gerekçesine dayanarak bizi işten çıkarmak zorunda değilsiniz. İnisiyatif sizin elinizde, gerekçe göstermeden bizi işten çıkartamazsınız" dedi. İşçilerin tepkileri üzerine kendilerinin bir suçu olmadığını, kendi çalışanlarının bile işten çıkarıldığını söyleyen belediye yöneticileri, sorumluluğu valiliğe attı.

TAŞERON İŞÇİLERİ DİLEKÇE VERDİ

İşten çıkarılan taşeron işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganı eşliğinde karara itiraz etmek için Tespit Komisyonu'na dilekçe verdi.

İşçilerin dilekçesi şöyle:

"696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçiş için yaptığım başvuru komisyonunuz tarafından reddedilmiştir. 696 sayılı KHK’de kadroya geçiş için aranan koşulları sağladığımı düşünmekteyim.

İlgili kanun geçici 24. maddesi uyarınca başvurum ilk aşamada kabul görmüştür. Daha sonra ise ilan edilen sınava girmiş ve başarı ile tamamladım. 01.01.2018 tarihli Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerini sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 saylı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ, işçilerin kadrolarına geçirilmesine ilişkin süreçte komisyonun sınav öncesi soruşturma işlemlerinin bitirilmesi gerektiği açıktır. Tebliğ 37 maddesi, sınava girmeye hak kazananların ilanının konu hakkındaki kesin ilan olduğunu belirtmektedir. Bu açıdan yeniden hüküm kurulması kanuna ve usule aykırıdır. İşlemin re'sen idarece geri alınması gerekmektedir.

Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Usul ve Esaslar Tebliğinin 11. maddesi uyarınca komisyonunuzun kararına itiraz ettiğimi bilgilerinize sunar, özellikle yukarıda belirttiğim itirazımın görüşülerek kadroya geçiş başvurumun kabulünü,itirazımın reddi halinde ise gerekçesi ile birlikte ret kararının tarafıma yazılı olarak tebliğ edilmesini saygılarımla arz ve rica ederim."

NE OLMUŞTU?

Taşeron işçilerin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten atılmaları konusunda Valilik Belediye yönetimini, Belediye yönetimi ise Valiliği suçluyor ancak asıl sorun taşeron düzeni.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 15 taşeron firmasında çalışan 120 işçi dün tek tek İnsan Kaynakları'na çağrılıp işten çıkarıldı. Belediye koridorlarında gergin şekilde bekleyen emekçiler, "Hâlâ sonucu gelmeyen 500 kadar işçi var. 2 bin 500 kişi tedirginlikle bekliyoruz" açıklaması yaptı. İçeride herhangi bir tepkiye karşı, koridorda zabıtaların gezdiği belirtildi. Dün işçilere verilen kağıtta Belediye'nin Valilik'ten kendilerine gelen karar sonucu işten çıkarıldıkları iletildi. Ancak Belediye tüzel kişi olduğu için, bu kararı uygulama yükümlülüğü yok. 2 bin 500 taşeron işçisinden 500 kişinin sonucunun gelmediği belirtildiği için 120 kişinin dışında kalan işçiler tedirgin bir şekilde bekliyor.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili olarak 696 Sayılı KHK m. 127 ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu sürecin işleyişine dair 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği" uyarınca işçiler belli şartları sağlamaları halinde kadrolara kabul edilecek.

Tebliğin 30. maddesi yerel yönetimlere bağlı işletmelerde çalışan işçilerin güvenlik soruşturmasından geçmesi halinde sınava alınacağını belirtiyor. Fakat Ataşehir Belediyesi işçilerinin sınava girdikten sonra kadro beklerken tespit komisyonunca yeniden bir değerlendirmeye tutulmaları, öngörülmeyen bir düzenleme. İşçilerin sınav sonuçlar belediyenin internet sitesinde 26 Mart 2018 tarihinde ilan edilmişti. Ataşehir Belediyesi'nin bu uygulamasının daha önce örneği yok.

Belediyeden işçilere verilen belge:

ATAŞEHİR BELEDİYESİ: BİZ ATMADIK VALİLİK ATTI

Ataşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımının kamuoyunda tartışılması ve çeşitli yayın organlarından haber olması üzerine belediyeden yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, çıkarılan işçilerin Valiliğin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle işlerine son verildiği savunularak şöyle denildi:

"Sınavlardan başarıyla geçen personelin 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' formları Valilik Makamına gönderilmiş olup, sonuçların bir kısmı valilik tarafından komisyona iletilmiştir. Bu kapsamda 107 çalışanımızın kendileriyle ilgili güvenlik soruşturmaları olumlu gelmediğinden iş akitlerine son verilmek zorunda kalınmıştır. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve tarafımıza bildirilen güvenlik soruşturması sonuçlarının belediyemiz iradesiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."