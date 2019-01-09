TKP: Ulaşıma zam serbest, zam isteyen işçiye grev yasak!

İzmir'de İZBAN işçilerinin 30 gün boyunca sürdürdüğü grev, dün Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasaklanmıştı. Grev yasağına yönelik tepkiler devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir il örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla grevin yasaklanmasına karşı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu hükümet işçi düşmanıdır. En ufak bir hak arayışına tahammülleri yoktur. Cumhurbaşkanı İZBAN grevini bu nedenle yasaklamıştır" denildi.

TKP İzmir il örgütü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

ULAŞIMA ZAM SERBEST, ZAM İSTEYEN İŞÇİYE GREV YASAK!

İZBAN grevi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle durduruldu. Sözde Anayasal bir hak olan grev hakkı bir kez daha işçilerin elinden alınmış oldu. Böylece Erdoğan ve arkadaşlarının iktidara geldiği günden bu yana yayınlanan kararnamelerle grevini yasakladıkları işçi sayısı iki yüz bini buldu.

İzmir halkı İZBAN grevine karşı şiddetli bir karşı propagandaya maruz kaldı. İlk günden itibaren İzmirlilere, grevin seçim öncesi CHP’li belediyeyi zor durumda bırakmak için AKP tarafından tezgahlandığı söylendi. Toplu taşımacılığın durmasının yarattığı mağduriyet üzerinden İzmirlilerin greve karşı tutum alması beklendi. Bunda bir ölçüde başarılı olduklarını söylemek zorundayız. Biraz da bunu fırsat bilen Erdoğan’ın grevi yasaklarken hesabı “İzmir’i ben kurtardım” demekti.

Oysa bu hükümet işçi düşmanıdır. En ufak bir hak arayışına tahammülleri yoktur. Cumhurbaşkanı İZBAN grevini bu nedenle yasaklamıştır.

Oysa grev, işçilerin en güçlü hak arama silahıdır. Grev, her şeyin iki dudağı arasında olmasını isteyen patronlara karşı işçilerin söz hakkı olması için yapılır. Grevde üretim durmazsa, toplumsal yaşantı etkilenmezse, etki bırakmazsa işçiler nasıl sonuç alacaktır?

İZBAN grevinde CHP’li belediyenin işçilere karşı tutumu AKP’den farklı olmadı. Aziz Kocaoğlu her şeyin iki dudağı arasında olmasını isteyen bir patron olarak davrandı.

İşçilerin en küçük bir ücret artışı ya da hak talebi türlü yasal zorluklar ile engelleniyor. Hakkını almak için başvurduğu grev yasaklanıyor. Yasaklanan greve gerekçe olarak da halkın ulaşım hakkının engellenmesi gerekçe gösteriliyor. Oysa Aziz Kocaoğlu akla ziyan uygulamalara imza atarken ve ulaşıma dilediği gibi zam yaparken ne AKP’nin ne de CHP'nin aklına halkın ulaşım hakkı gelmiyor. Zam isteyen belediye işçisine grev yasak, belediyelerin ulaşım fiyatlarına keyfince zam yapması serbest! Sorgulanması gereken İZBAN işçilerinin grevi değil, bu eşitsizliktir.

CHP, İZBAN grevine karşı AKP ile işbirliği yapmıştır. Ne İZBAN işçileri ne de İzmir halkı AKP ile işbirliği yaparak İzmir’i yönetmeye çalışan bir belediyeciliği hak ediyor.