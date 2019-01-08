İZBAN grevi Cumhurbaşkanlığı kararıyla ertelendi!

İZBAN işçilerinin hakları için verdiği mücadele Cumhurbaşkanlığı kararıyla engellenmek isteniyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile grev 60 gün süreyle ertelendi.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

İZBAN işçileri hakları için uzun süredir eylemini sürdürürken CHP'li belediye tarafından hedef alınıyordu.