İZBAN grevi 'erteleme' adı altında yasaklandı

İzmir'deki İZBAN grevinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesi, aslında fiili grev yasağı anlamına geliyor. Çünkü 60 günün sonunda işçilerin yeniden greve başlama hakkı bulunmuyor.

İzmir'de İZBAN işçilerinin 10 Aralık'ta başlattığı grev 30'uncu gününde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelendi. Söz konusu erteleme kararı aslında fiili olarak "grevin yasaklanması" anlamına geliyor.

Mevzuata göre erteleme süresi, taraflara verilen bir anlaşma süresi. 60 günlük erteleme kararıyla İZBAN yönetimi ile Demiryol-İş Sendikası'na anlaşma mühleti verilmiş oluyor. Bu sürenin sonunda İZBAN işçilerinin yeniden greve çıkma hakkı bulunmuyor. Bu süre içerisinde anlaşma sağlanamazsa, taraflardan birinin başvurusu üzerine toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirleniyor. Aksi durumda sendikanın yetkisi düşüyor.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "erteleme" yönündeki kararı, fiili olarak "grevin yasaklanması" anlamına geliyor.