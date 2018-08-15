soL HD | Flormar düşüşte, direnen işçilere destek büyüyor: #FlormardaBoykotVar

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan Flormar işçilerinin direnişi sürerken, yurttaşların işçilere desteği büyüyor. soL HD, Flormar mağazası önünde yurttaşlara Flormar boykotunu sordu.

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan Flormar işçilerinin direnişi sürerken, yurttaşların işçilere desteği büyüyor.

soL HD, Flormar mağazası önünde yurttaşlara Flormar boykotunu sordu.

soL HD mikrofonuna konuşan yurttaşlar, işçilere desteklerini ifade ederken, boykota katılacaklarını söylediler.

İşte vatandaşların direnen Flormar işçilerine yönelik desteği:

FABRİKA ÖNÜNDE DİRENİŞ COŞKUYLA SÜRÜYOR

Diğer yandan hukuksuz bir biçimde işten çıkarılan işçiler, Gebze'deki Flormar fabrikası önündeki direnişlerini kararlılık ve coşkuyla sürdürüyor.

Flormar fabrikası önündeki direnişin coşkusu soL HD kameralarına şöyle yansıdı: