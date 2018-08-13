İşçilerin direnişinden korkan Flormar patronları 'utanç duvarı' ördü

Flormar işçileri direnişlerini sürdürürken, patronlar fabrikanın çevresini dikenli tellerle ve görüşü engelleyen çalılarla kuşattı. İçerdeki işçiler ile direnen işçilerin bağlantısını ve iletişimini kesmek isteyen patronlar, işyerinin çevresine adeta 'utanç duvarları' ördü. İşçiler, patronun bu korkusunu sosyal medyada 'Patron çıldırdı' yorumuyla paylaştı.

Flormar işçileri direnişlerini sürdürürken, patronlar fabrikanın çevresini dikenli tellerle ve görüşü engelleyen çalılarla kuşattı. İçerdeki işçiler ile direnen işçilerin bağlantısını ve iletişimini kesmek isteyen patronlar, işyerinin çevresine adeta 'utanç duvarları' ördü.

"Flormar değil direniş güzelleştirir" sloganıyla tam 91 gündür işyerinin önünde haklı ve meşru taleplerini dile getiren Flormar işçileri, kararlılıklarını sürdürüyor. Flormar patronları ise fabrikanın çevresini dikenli teller ve görüşü engelleyen çalılarla kuşatıyor. İçerdeki işçiler ile direnişteki işçilerin irtibat ve iletişimin kesmek isteyen patronların bu tavrı, sosyal medya hesaplarında "Patron çıldırdı" yorumuyla paylaşıldı.

#FlormarDeğilDirenisGuezellestirir Patron çıldırdı fabrika etrafına israilde ki gibi utanç duvarları yaptırdı... pic.twitter.com/lwH9gCCYLg — Flormar direnişi (@Direnisnsimgesi) 12 Ağustos 2018

NE OLMUŞTU?

Sendikalı oldukları gerekçesiyle patronlar tarafından işten atılan işçiler, işyeri önünde tam 91 gündür direniyorlar. İşçilerin anayasal, haklı ve meşru taleplerini hiçe sayan Flormar patronları ise direnişi kırmak için hukuk dışı yollara başvurmaktan vazgeçmiyor.