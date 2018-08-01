Flormar’da ürün kalitesi düştü, şikayetler artıyor

İşten çıkardığı işçilerin yerine taşeron takviyesi yapan kozmetik firması Flormar’da ürün kalitesinin düşmesi üzerine internetteki şikayet sitelerine mesaj yağıyor. İşten çıkarılan ve yıllardır fabrikaya emek veren deneyimli işçiler için bu durum sürpriz değil.

Petrol-İş sendikasına üye olan ve çeşitli bahanelerle işten çıkarılan Flormar işçilerinin direnişi 79. gününde. Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher’in yüzde 51 hisseye sahip olduğu Flormar, hukuksuz biçimde işten çıkardığı emektar çalışanlarının eksiğini taşeron işçi takviyesiyle kapatmaya çalışıyor.

Taşeron yardımıyla fabrikadaki üretimi sürdürmeye çalışan Flormar’da ürün kalitesinin gittikçe düşmesi direnişçi işçileri haklı çıkarıyor. Piyasadaki ürünlerle ilgili şikayetlerin iletildiği "sikayetvar.com" sitesinde Flormar ürünlerine ilişkin son aylarda iletilmiş yüzlerce şikayet mesajı var.

‘FONDÖTEN SİVİLCE YAPIYOR, CİLDİM PERİŞAN HALDE’

Fondöten ürününün yüzde sivilce yaptığını ifade eden bir mesaj şu şekilde:

“Flormar mat Touch fondötenini çalışan bayanın ısrarıyla satın aldım fakat ciltte çok sivilce yapıyor. Kullanan herkese sordum herkes bu durumdan şikayetçi, destek olursanız bu soruna çözüm bulursanız Flormar kullanıcıları olarak çok memnun oluruz. Cildime ilk sürdüğümde süper ama 20 dakika sonra ne matlık kalıyor ne de kapatıcılık çok kötü ve cildim şu an perişan halde.”

‘DUDAĞIM YARA OLDU’

Flormar’a ait rujları kullanan bir kişinin mesajı ise şu şekilde:

“Flormar internet şubesinden almış olduğum Star lipstick rujlar çok kötü. Ruj kötü kokuyor ve dudağı inanılmaz kurutuyor. Dudağım yara oldu çatladı nemlendirici kullanmama rağmen ruj mahvetti.”

‘HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM’

Oje ürünlerini kullananlardan gelen bazı şikayetler ise şöyle:

“Flormar sarı renkli ojesi haftalardır tırnağımdan çıkmadı ve tırnak mantarı olmuş gibi bir görünümü kaldı sarı renk olduğu için. Tüm renklerini kullanmama rağmen ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ellerimi saklamak zorunda kalacak kadar kötü bir görüntü.”

'TIRNAK SAĞLIĞIMDAN ENDİŞELİYİM'

“Flormar’dan almış olduğum Neon Yellow420 renk oje tırnağımda 2 gün durmasına rağmen tırnağımı sararttı. Daha önce hiçbir ojede rastlamadığım şekilde günlerdir ojenin verdiği sarı görüntü tırnağımdan çıkmıyor. Eğer kayda değer bir açıklama yapılmazsa tırnak sağlığımdan endişeliyim.. Dermatoloğa gidip rapor almayı hukuki yollara başvurmayı düşünüyorum.”

“Flormar gözenek küçültücü baz yüzümü mahvetti, kıpkırmızı oldu ve yanıyor fişi de atmışım ürünü yeni aldım iadesini istiyorum. Daha önce Flormar'dan aldığım CC krem de bunu yapmıştı ve kokusu berbattı, bozuk gibi, artık standınıza gitmekten korkuyorum.”

ÜRÜN KALİTESİ NEDEN DÜŞTÜ?

Bütün bu şikayetler, kimileri 10 seneyi bulan deneyime sahip işçilerin sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarılmasının ardından bildirildi. İşten çıkarılan sendikalı işçiler, yıllardır yaptıkları işin taşeron tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını çeşitli yollarla ifade etmişti.

soL HD’nin Flormar direnişini anlattığı "Güzellik Direnişte" adlı filmde, bazı işçiler bu durumu şöyle ifade ediyordu:

"Bizden sonra işlemiyor çünkü taşeronlar geliyor. Taşeronlar bozuk yapıyorlar ve yaptıkları ürünler geri geliyor. Hep bozuk yapıyorlar. İnşallah da hep bozuk yapsınlar, üretimin durmasını istiyoruz."