Flormar direnişine patron talebiyle polis baskısı

Kozmetik ürünleri üreten Flormar'da 84. günündeki direnişe yönelik polis baskısı artıyor. İşten çıkarıldıkları için Gebze'deki fabrika önünde direnişe geçen işçiler, astıkları pankartların polis tarafından topladığını bildirdi.

Flormar işçilerinin direnişine karşı şimdi de polis baskısı başladı. İşçilerin fabrika önüne astığı direniş pankartları polis tarafından toplandı.

Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polis, 'yukarıdan' aldığı emir doğrultusunda Flormar’a dokunmaya başladı. Pankartlarımız sökülmeye,direniş bitirilmeye çalışılıyor. Gerekçe, 'eylemin siyasallaşması'... Sağduyu sahibi herkesten ama herkesten bu işin hakkaniyetle çözümüne katkı koymalarını bekliyoruz" dedi.

Direniş alanında işçilerle birlikte bulunan Petrol-iş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek ise soL'a yaptığı açıklamada, "Sabah geldik. ilk önce siviller geldi. pankartları asmamamız gerektiğini söylediler, bunlara uymayacağımızı söyledik. 6 araç polis geldi, çevik kuvvet geldi, müdahaleyle kaldıracaklarını söylediler" ifadelerini kullandı. Kırmızıçiçek, polisin baskısının Flormar yönetiminin talebiyle arttığını vurguladı.

Fabrika önünde bulunan işçilere yönelik baskısını artıran polis, gerekçe olarak 'eylemin siyasallaşmasını gösteriyor. Sendika adına alanda bulunan Kırmızıçiçek, bunun desteğe gelenlere yönelik bir ifade olduğunu, siyasi partilerin, kadın örgütlerinin, işçi sendikalarının Flormar işçilerine desteğinden rahatsız olunduğunu kaydetti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar fabrikasında 84 gündür direnen işçiler, Petrol-İş sendikasına üye oldukları için hukuksuz biçimde işten çıkarılmışlardı.

