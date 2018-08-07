Flormar'da işçinin safına geçen vardiya amiri anlattı: Gerçeği dışarıda gördüm

Gebze'deki Flormar fabrikasındaki direniş 85. günü geride bırakırken, direnişe 33. günde katılan vardiya amiri Durmuş Dilen yöneticilerin direktifleri üzerine işçilere yaptıkları baskıları soL'a anlattı.

Sendikalı oldukları için hukuksuz biçimde işten çıkarılan Flormar işçilerinin direnişi 85. günü geride bırakıyor. Flormar yönetiminin sendika düşmanlığına ve işçilere yönelik baskısına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Direnişin 33. gününde işten ayrılan vardiya amiri Durmuş Dilen, başta insan kaynakları direktörü Seda Kayrak Kızıltan ve Flormar yöneticilerinin kendilerine verdikleri direktifleri soL'a anlattı.

'İŞİNİZDEN OLURSUNUZ DEDİK'

Fabrikada 255 kişiden sorumlu olduğunu söyleyen Durmuş Dilen, 15 yılı aşkın süre Flormar'da çalışmış. Dilen, "Sendikalaşmayı duyduktan sonra, açık açık söylüyorum, tamamen işçileri baskı altına aldık. Sendikadan ayrılın, çıkın, işinizden olursunuz dedik. 33 gün içerideki bütün kötü niyetli arkadaşların bakış açısının içindeydim" dedi.

Yöneticilerin tavrını "sendika düşmanlığı" olarak tanımlayan Dilen, "Ben de dahildim. Gerçekliği dışarıya çıktığım zaman gördüm. Durum öyle değil, herkes hakkını hukukunu emeğinin karşılığını istiyor. 33. gününde vardiya amirliği görevini bırakarak ben de arkadaşlarımın arasına katıldım. 10 kilo kaybetmiştim, yine aldım. Para her şey demek değil" ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE FABRİKAYI KAPATIRIZ'

İşçilere sendikalı oldukları için uyguladıkları baskıları anlatan Dilen, şunları söyledi: "İşçilere mobbing uyguluyorsunuz, bölümlerini değiştiriyorsunuz. İzin istiyor vermiyorsunuz, baskı altına alıyorsunuz. Bir bölümde alışmış, o bölümden alıp yapamadığı bir işe veriyorsun mesela. 'Sendikadan ayrıl' diyorduk. Ürkütme, mobbing uygulama..."

Yöneticilerin sendika düşmanlığına örnekler veren Dilen, "Gerekirse fabrikayı kapatırız ama sendika buraya girmeyecek" dediklerini anlattı.

Flormar'da Petrol-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan 130'un üzerinde işçi, 85 gündür Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika önünde direniyor. İşçiler resmen kazanmış oldukları sendika yetki belgesinin gereğinin yapılmasını ve haklarının teslim edilerek işe geri dönmeyi talep ediyor.