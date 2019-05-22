Rize ve İstanbul'da iki bölge Teknopark alanı ilan edildi: Biri RTE, biri Türk-Alman üniversitesinin...

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Rize'de ve İstanbul'da iki bölge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi'nin 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi' (Teknopark) olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoağn'ın imzasıyla iki bölge "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Teknopark) ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Taşdelen mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alanlar, Türk-Alman Üniversitesi Teknopark'ı; Rize'nin merkez Fener mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alanlar da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Teknopark'ı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, Teknopark'ların günümüzdeki işlevleri, ne için kullanıldığı ve sermayenin hizmetine nasıl koşulduğu gerçeğini akla getirdi.

TEKNOKENTLER: SERMAYENİN CENNETİ, İŞÇİLERİN NESİ?

soL'da daha önce yayımlanan "Teknokentler: Sermayenin cenneti, işçilerin nesi?" ve "Teknoparkların iki yüzü" başlıklı analizlerde Teknopark gerçeğine dikkat çekilmişti.

Söz konusu analizlerde şöyle denilmişti:

"(...) Geldikleri yer itibariyle teknoparklar birçok öğretim üyesinin bilimsel ürünlerinin sonuçlarını reel sektörün hizmetine sundukları yerler olmak yerine, "piyasaya" çıkmalarına aracı olarak akademide eksik olan ticari yanlarını buldukları yerler haline gelmiş durumda.

Teknoparklar teşvik mekanizmasıyla genç, yetenekli fakat sermayesi olmayan mühendislerin, yaratıcı projelerine fırsat tanımak yerine dev savunma sanayi firmalarının bir kısmı araştırma bile içermeyen projelerinin maliyetlerini düşürme adresi olmuş durumda. (...)"