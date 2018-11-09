Oyak Renault davasında işçilere hapis cezasına BMİS’ten tepki: Meşru değil

Oyak Renault’nun, sendika seçme özgürlüğünü engellediği ve işten çıkardığı Bileşik Metal-İş üyesi işçiler tarafından 2016 yılında fabrikada eylem yapılmış, eyleme polis saldırarak bazı işçileri gözaltına almıştı. Şirketin gözaltına alınan işçiler hakkında açtığı davada hapis cezası kararı verildi. Karara tepki gösteren Birleşik Metal-İş ‘Hiçbir meşru açıklaması yok’ dedi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikası’nda şirket yönetiminin 2015 yılında çoğunluğu sağlayan Birleşik Metal İş Sendikası'na üye 140 işçiyi işten çıkarmasının ardından fabrikada yapılan eyleme katılanlara açtığı davada işçilere 5 ay hapis cezası verildi.

Oyak Renault yönetiminin 1 Mart 2016’da fabrikada yapılan eylemde gözaltına alınan sendika üye, yönetici ve çalışanlarına Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava önceki günlerde sonuçlandı ve işçilere “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıkları” gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Birleşik Metal-İş mahkemenin kararına tepki göstererek “Hiçbir meşru açıklaması yok” dedi.

Sendikadan yapılan açıklamada “Üyelerimizce açılan sendikal tazminat talepli işe iade davalarının tamamında Oyak Renault Yönetiminin işçileri sendikal nedenle işten çıkarttığı ve sendikal haklarını kullanmasını engellediği yönünde karar çıkmıştır” denildi.

Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu kararının hukuka aykırı olduğunun açık olduğu belirtilen açıklamada “Aynı olaylarda gerek Anayasa Mahkemesi’nin gerekse de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin verdiği yüzlerce kararda basın açıklaması yapmak isteyenlerin kollukça engellenmesinin hak ihlali olduğu tespit edilmişse de Asliye Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarını dikkate almamayı tercih etmiştir” denildi.

Mahkemenin bu kararıyla “işveren sizi istediğiniz sendikaya üye oldunuz diye işten çıkartabilir, baskı yapabilir, zorla üyelikten istifa ettirebilir, itiraz eder hakkınız aramak isterseniz size hapis cezası veririz” mesajı vermek istediğini belirten Birleşik Metal-İş’in açıklamasında şöyle denildi:

“Kolluk kuvvetleri ve Yargının kişi hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından olan sendikal hakları koruması gerekirken, tüm hukuk kurallarına aykırı olarak engellemesinin hiçbir meşru açıklaması bulunmamaktadır.”

