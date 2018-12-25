MÜSİAD yeni asgari ücretten memnun

İşçilerin, işçi temsilcilerinin, sendikaların 'yeterli değil' dediği asgari ücret artışını MÜSİAD'lı patronlar 'tatmin edici' budu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bugün açıklanan asgari ücret artışına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, artışı "tatmin edici" bulduklarını söyledi.

Kaan, "Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir" dedi.

'DESTEĞİN 2019 YILINDA DA SÜRMESİNİ ARZULUYORUZ'

Kaan, bununla birlikte asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını aktararak, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükumetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.