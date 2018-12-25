Yeni asgari ücret belli oldu

2019 yılında işçilere verilecek asgari ücret belli oldu.

Yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları bugün noktalandı.

2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

TÜİK'İN ÖNERİSİ 2 BİN 213 TL'YDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları sürerken, TÜİK bir işçi için gerekli asgari tutarı belirten raporunu Komisyona göndermiş, raporda belirlenen yeni asgari ücret tutarı önerisi 2 bin 213 TL olmuştu.

AÇLIK SINIRINDA ASGARİ ÜCRET

Ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 919, yoksulluk sınırı 6 bin 252 lira olarak hesaplanmıştı.ü

Yeni asgari ücret ekim ayı açlık sınırının sadece 100 lira üstünde.