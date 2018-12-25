2019'da Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaç lira olacak?

Asgari Ücret Komisyonu'nda 2019 Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) belirlendi. 2019'da çalşanların alacağı asgari ücretle birlikte maaşlara ne kadar Asgari Geçim indirimi yansıyacak? İşte 2019 AGİ zamları...

2019 yılı için asgari ücret net 2020 lira olarak açıklandı.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..

BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Asgari ücretteki artış sonrası işsizlik maaşı da değişecek. 2019'da işsizlik maaşının üst limiti 2030 TL'ye yükselecek. En düşük işsizlik maaşı ise 1015 TL olacak.