DİSK: 2019 asgari ücreti yaşanabilir bir ücret değildir

2019 asgari ücretinin AGİ hariç 1829 TL olduğunu, bunun yaşanabilir bir ücret olmadığını belirten DİSK, 'Asgari ücretli bir kez daha ekonomik büyümeden pay alamamıştır’ açıklamasında bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücretle ilgili bir açıklama yayımladı.

2019 yılı için belirlenen asgari ücretin TÜİK’in belirlediği rakamın altında kaldığına işaret eden DİSK “bir kez daha işçiler büyümeden pay alamamıştır” dedi.

AGİ HARİÇ 1829 TL

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun imzasıyla yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2 bin 20 TL olarak belirlendiği belirtildi. Belirlenen AGİ hariç asgari ücretin 1829 TL olduğuna işaret edilen açıklamada, “Net asgari ücret işveren tarafından işçiye ödenen miktardır. AGİ ise, geçmişteki vergi iadelerine karşılık gelecek şekilde, devlet tarafından sağlanan bir destektir” denildi.

'GEÇİM ÜCRETİ DEĞİL'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda oybirliğiyle belirlenen bu rakamın geçim ücretinin çok uzağında olduğunu vurgulayan DİSK “Bir kez daha TÜİK'in belirlediği rakamın altında kalınmış ve bir kez daha işçiler büyümeden pay alamamıştır” dedi.

Belirlenen asgari ücretin dünyadaki standart ve uygulamalardan çok uzakta olduğu ifade edilen açıklamada “Uluslararası normlara göre işçinin sadece kendisinin değil ailesinin de (hane halkının) asgari ücret tespitinde hesaba katılması gerekirken, belirlenen asgari ücret ile tek kişinin bile geçimini sağlaması mümkün değildir” denildi.

'TÜİK'İN BELİRLEDİĞİ RAKAMIN ALTINDA ÜCRET HUKUKİ VE VİCDANİ DEĞİL'

TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna her yıl bir işçinin geçimi için gerekli besin içi ve besin dışı harcamalara ilişkin asgari tutarı hesaplayıp sunduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

”Bu yıl TÜİK tarafından verilen rakam 2213 TL iken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu rakamın altında bir rakamı asgari ücret olarak belirlemiştir. TÜİK rakamının altında bir ücret, asgari ücretin tanımına uymamaktadır. 2020 TL'nin ilgili yasada tarif edilen ‘İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret’ olmadığı TÜİK tarafından tespit edilmiştir. Devletin bir kurumu olan TÜİK'in tespit ettiği, bir kişinin yaşamını sürdürmesi için gerekli rakamın altında bir asgari ücret hukuki ve vicdani değildir, kabul edilemez.”

'EŞİTSİZLİK DAHA DA BÜYÜYECEK'

Son 20 yılda reel asgari ücretin, kişi başına reel milli gelire göre yüzde 20 oranında gerilediğini vurgulayan DİSK, eşitsizliğin işçiler aleyhine büyüdüğüne dikkat çekerek "Bir kez daha büyümeden işçilere pay vermeyen 2019 asgari ücreti ile eşitsizlikler daha da büyüyecektir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada “Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğunu, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 2019 asgari ücreti yaşanabilir bir ücret değildir! Yaşanabilir bir ücret, yaşanabilir bir memleket için mücadeleye devam!” denildi.