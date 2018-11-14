Madame Coco'da işçiler kazanmaya başladı

Adını mobbingle, keyfi ve hukuksuz uygulamalarla, çeşitli hak gasplarıyla duyuran Madame Coco'da işçilerin bir komite kurarak örgütlenmesi, patronlara geri adım attırdı. Bazı bölgelerde gelen bilgilere göre bugüne kadar fazla mesai ücreti ödenmeyen Madame Coco'da bu ücretler ödenmeye başlandı. Ancak aynı patron, kamuoyunda bozulan imajını düzeltmek için çalışanlara 'sosyal medyada trollük' talimatı da verdi.

Sayım açıkları ve kırılan ürünlerin parasını mağazalarda çalışan emekçilerden çıkarmasıyla gündeme gelen; daha sonra çeşitli mobbing uygulamaları, hak gaspları ve fazla mesai ücretlerini ödememesiyle adını duyuran Madame Coco'da emekçler yan yana gelip örgütlenince, patron geri adım attı; fazla mesai ücretleri ödenmeye başlandı.

Geçen hafta farklı mağzazalarda çalışam Madame Coco işçileri, ortak sorunlarının çözümü için birbirleriyle haberleşmeye ve yan yana gelmeye karar verdiklerini duyurmuşlardı. Madame Coco İşyeri Komitesi kuran işçiler, örgütlü bir şekilde mücadele edip haklarını arama kararını kamuoyuyla paylaşmışlardı. Aradan kısa bir süre geçti ve Madame Coco patronu, bazı şubelerde fazla mesai ücretlerini ödemeye başladı. Mağazalardan edinilen bilgilere göre pek çok işçinin fazla mesai ücreti ödendi.

Madame Coco'nun patron katından bazı bölge ve mağaza yöneticilerine de uyarı talimatı gönderildi. Talimatta yasal çalışma sürelerine, mola sürelerine, hafta tatili kullanımına özen göstermeleri ve yapılacak hataların yasal anlamda firmayı zor duruma düşüreceğine ilişkin uyarıda bulunuldu.

PATRONDAN ÇALIŞANLARA 'TROLLÜK YAPIN' TALİMATI

Emekçilerin "Madame Coco İşyeriKomitesi" çatısı altında örgütlenmesi üzerine bazı konularda kendine çeki düzen vererek geri adım atan patronlar, diğer yandan çalışanlara WhatsApp grubu üzerinden "sosyal medyada trollük yapın" talimatı da gönderdi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bilgiye göre, işçilerin örgütlenerek patronun karşısına birlik olarak çıkması sonrasında oluşan hava patronu korkuttu. Çünkü geçtiğimiz günlerde Madam Coco işçilerinin çalışma koşullarını anlattıkları açıklamaya firmanın çok sayıda müşterisinden de destek gelmiş, müşteriler işçilerin şartları düzelene kadar bu firmadan alış veriş yapmayacağını duyurmuşlardı. İmaj düzeltme telaşına düşen firma çalışanlara bir mesaj yollandı ve firmanın işçi düşmanı uygulamalarının internette savunulması istendi.

İşte Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın paylaştığı o mesaj:

Madame Coco'dan çalışanlarına ek görev: Yönetimden trollük talimatı. İşçilerin örgütlenerek patronun karşısına birlik olarak çıkması sonrasında oluşan hava patronu korkuttu.

Çalışanlara bu mesaj yollandı ve firmanın işçi düşmanı uygulamalarının internette savunulması istendi pic.twitter.com/moyfJwIdG1 — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) 14 Kasım 2018

MADAME COCO İŞYERİ KOMİTESİ: PATRON PANİK OLMUŞ, DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ

Yönetimin çalışanlara gönderdiği mesaj üzerine, sosyal medya sitelerinde şirketin işçi düşmanı uygulamalarını aklayan “troll” mesajları yayılmaya başladı.

Sosyal medya ağlarında yaşanan bu "troll" mesaisinin ardından Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi bir açıklama yayımladı.

Açıklama şu şekilde: