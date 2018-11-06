Madam Coco işçilerinden açıklama: Artık yan yana geliyoruz

Farklı mağazalarda çalışan Madam Coco işçileri bugün bir açıklama yaparak ortak sorunlarının çözümü için birbirleriyle haberleşmeye ve yan yana gelmeye karar verdiklerini duyurdular.

Adı daha önce sayısız hak ihlali ve ağır çalışma koşullarına dönük şikayetlerle gündeme gelen Madam Coco'da dikkat çekici gelişmeler oluyor. Çeşitli mağazalarda çalışan bir grup Madam Coco işçisi bugün yaptığı açıklamayla artık birbirleriyle iletişime geçtiklerini, yanyana gelerek haklarını aramaya başlayacaklarını ilan ettiler.

Özellikle büyük kentlerde yaşayanların bu mağazayı yakından tanıdığı söylenen açıklamada işçiler müşterileri "her zaman güler yüzle" karşıladıklarını ancak aslında hiç de gülecek hallerinin olmadığını söylüyorlar. "Madame Coco mağazalarının sıcak ve samimi ortamının arka yüzünde günler geceler boyu çalışmak zorunda kalıp, fazla mesai ücretlerini dahi alamayan, mobbing ve baskıyla karşı karşıya kalan, uzun çalışma saatlerinde neredeyse hiç mola kullanamayan, öğle yemeğini dahi beş dakikada yemek zorunda kalan işçiler, yani bizler varız" denilen açıklamada, çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücrete mahkum edildiği, üstelik müşterilerin mağazada dolaşırken yanlışlıkla kırdığı ürünlerin parası bile işçilerden kesildiği söylendi.

İşçiler yaptıkları açıklamada maliyetli oluyor diye mağazalara alarm dahi konulmadığı, çalınan ve sayımda eksik çıkan ürünlerin de parasının kendilerine ödetildiğini belirtiyorlar.

Açıklamada bundan sonra farklı mağazalarda çalışan Madam Coco işçilerinin bundan sonra yan yana gelme kararı aldığının altı çizilirken şöyle denildi: