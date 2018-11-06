Madam Coco işçilerinden açıklama: Artık yan yana geliyoruz

Adı daha önce sayısız hak ihlali ve ağır çalışma koşullarına dönük şikayetlerle gündeme gelen Madam Coco'da dikkat çekici gelişmeler oluyor. Çeşitli mağazalarda çalışan bir grup Madam Coco işçisi bugün yaptığı açıklamayla artık birbirleriyle iletişime geçtiklerini, yanyana gelerek haklarını aramaya başlayacaklarını ilan ettiler.
Özellikle büyük kentlerde yaşayanların bu mağazayı yakından tanıdığı söylenen açıklamada işçiler müşterileri "her zaman güler yüzle" karşıladıklarını ancak aslında hiç de gülecek hallerinin olmadığını söylüyorlar. "Madame Coco mağazalarının sıcak ve samimi ortamının arka yüzünde günler geceler boyu çalışmak zorunda kalıp, fazla mesai ücretlerini dahi alamayan, mobbing ve baskıyla karşı karşıya kalan, uzun çalışma saatlerinde neredeyse hiç mola kullanamayan, öğle yemeğini dahi beş dakikada yemek zorunda kalan işçiler, yani bizler varız" denilen açıklamada, çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücrete mahkum edildiği, üstelik müşterilerin mağazada dolaşırken yanlışlıkla kırdığı ürünlerin parası bile işçilerden kesildiği söylendi.
İşçiler yaptıkları açıklamada maliyetli oluyor diye mağazalara alarm dahi konulmadığı, çalınan ve sayımda eksik çıkan ürünlerin de parasının kendilerine ödetildiğini belirtiyorlar.
Açıklamada bundan sonra farklı mağazalarda çalışan Madam Coco işçilerinin bundan sonra yan yana gelme kararı aldığının altı çizilirken şöyle denildi:
"Bunca sorun vardı da, bu güne kadar neden sustunuz” diye sorabilirsiniz. Çünkü tek başımıza bulabildiğimiz çözüm, işi bırakmak oldu. Pek çok arkadaşımız bu yoğun iş yükü ve ödenmeyen hakları nedeniyle işi bıraktı, başka yerlerde işe girdi. Bizler ise istifa edip gitmeyeceğiz. Bunun yerine bir araya geldik ve hakkımızı arıyoruz.
Büyük bir fabrikanın işçileri değiliz. Her bir mağazada sadece birkaç kişi çalışıyoruz. Yaşanan sorunlara karşı sadece bir mağazanın çalışanları olarak sesimizi çıkarsak, açık ki ya kovulur ya rotasyon adı altında sürgün edilir ya da istifaya zorlanırız. Yönetim de buna güveniyor ve hukuk dışı pek çok uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz. Zannediyorlar ki, bunca mağazada çalışan işçiler olarak birbirimizi bulamayız, sorunlarımızı konuşamayız. Zannediyorlar ki, hepimiz birbirimizi rakip görüyoruz, bir araya gelemeyiz, hakkımızı ortak biçimde arayamayız.
Yanılıyorlar. Tek başına sorunları çözemeyeceğinin bilincinde olan Madame Coco işçileri artık yan yana geliyor. Çünkü artık bu çalışma koşulları canımıza yetti. Bizler pek çok mağazadan Madame Coco çalışanları bir araya geldik ve yasal haklarımızı talep ediyoruz. Aynı sorunları yaşayan Madame Coco işçisi diğer arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler mağazalarda yaşananları teşhir etmeye ve bir arada durmaya devam edeceğiz. Sizler de Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden ([email protected]) bizimle irtibata geçebilirsiniz. Unutmayın ki, birlikte güçlüyüz ve ancak birlikte hareket ederek kazanabiliriz.