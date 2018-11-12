Madame Coco Komitesi'nden mesaj var: Örgütlenmeyi sürdürüyoruz

Madame Coco’nun çeşitli mağazalarında çalışan işçilerden oluşan Madame Coco İşyeri Komitesi geçen hafta bir araya geldi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı altında toplanan Komite, yaptığı toplantıda, geçen hafta yayımlanan açıklamanın etkilerini değerlendirdi, işbölümünü ve önümüzdeki haftalarda yapılacaklara ilişkin planlamaları netleştirdi.

Geçen hafta yaptıkları açıklamaya çok geniş bir kesimden destek gelmesinin sevindirici olduğunu belirten komite üyeleri, toplantının ardından kısa bir çağrı metni yayımladı.

“Destek veren herkese teşekkür ediyor, örgütlenmeyi sürdürüyoruz" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

Madame Coco’nun çeşitli mağazalarında çalışan işçiler olarak bir araya geldiğimizi ve ağır çalışma koşullarına karşı bir mücadele başlattığımızı geçen hafta yayımladığımız açıklamayla duyurmuştuk. Yaptığımız açıklama, hafta boyunca binlerce paylaşıma konu oldu, bir o kadar destekleyici mesaj aldık. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen pek çok arkadaşımız oldu. Mağazalara gelip, bizlere destek verdiğini söyleyen müşterilerle karşılaştık. Öncelikle açıklamamızın yayılmasını sağlayan, mesajlarıyla, mağazalara gelerek bize destek verdiğini ileten herkese, Madame Coco İşyeri Komitesi olarak çok teşekkür ediyoruz.

Madame Coco çalışanları mağaza mağaza örgütlenmeye devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımızın ilgisi sevindirici düzeyde.

Bu hafta yaptığımız toplantıda, öncelikli taleplerimizi oluşturmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda, bu talepleri sizlerle paylaşacağız.

Çalışma koşullarımıza ilişkin yaptığımız açıklamaya destek veren herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Bizler bu koşullara rağmen istifa etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bizim yerimize işe girecek her arkadaşımız da aynı koşullara mahkum edilecek. İstifa etmek yerine, “gelin, birlikte koşulları düzeltelim” diyoruz.

O nedenle çağrımızı yineliyoruz. Madame Coco çalışanı arkadaşlar, Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden bizimle iletişime geçmeye devam edin.

Madame Coco müşterilerine de çağrımız var… Bizler mağazalardayız ve desteğinizi bekliyoruz.

Madame Coco İşyeri Komitesi