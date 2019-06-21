İzmir'de Folkart inşaatında iş cinayeti

İzmir Bornova'da Adliye binasının yakınında bulunan Folkart Yapı İnşaat Şirketi'ne ait konut inşaatında 40 yaşındaki inşaat ustası Kudbettin Kırergin alınmayan güvenlik önlemleri sonucu inşaatın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi. İş arkadaşları patronların hem güvenlik önlemleri almamasından, hem işçileri suçlu göstermesinden yakındı.

İzmir Bornova'da Adliye binasının yakınında bulunan Folkart Yapı İnşaat Şirketi'ne ait konut inşaatında 40 yaşındaki inşaat ustası Kudbettin Kırergin, inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralandı. Ege Üniversitesi hastanesine kaldırılan Kırergin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İŞÇİLER: HAKLARIMIZI HİÇ BİLMİYORUZ, BİZİ SUÇLU ÇIKARIYORLAR

800 işçinin çalıştığı inşaatta yaralıyı hastanete yetiştirecek bir aracın dahi olmaması, işçilere ne kadar değer verildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İnşaatta çalışan diğer işçiler, arkadaşlarının yaşamını yitirmesinin ardından, alınmayan güvenlik önlemlerinden yakındı. İnşaatta çalışan diğer işçiler, işe alınırken kendilerine okutulmadan bir sürü kağıt imzalatıldığını, bu gibi kazalarda işçilerin suçlu çıkarıldığını ve haklarını yeterince bilmediklerini dile getirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK

Kubrettin Kırergin'in altıncı kattan düştüğü, betonun ve korkuluğun kırık olduğu görülüyor.

İnşaatın dışarıdan çekilen fotoğrafında, korkulukların bir çoğunun kırık olduğu, yeterince güvenlik önlemi alınmadığı görülüyor.